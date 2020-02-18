Herkese VAR bize yok
İdari menajer Volkan Ballı, G.Saray- Yeni Malatyaspor maçında Seri'nin eline çarpan topa göndermede bulunarak Ankaragücü maçıyla ilgili paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından Ankaragücü maçında Sedat Ağçay'ın eliyle kontrol sağladığı pozisyonun fotoğrafını paylaşan Ballı, "Adaletin olmadığı yerde haksızlık baş gösterir. Herkese VAR bize YOK. Vicdanlar sızlamamaya devam SEZON SKORLAR ediyor!.." ifadelerini kullandı.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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