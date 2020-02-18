Karaçam açıklaması

Fenerbahçe'de başkan yardımcısı Burhan Karaçam'ın görevinden ayrılma kararı aldığı iddiası yalanlandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Bugün bir internet sitesinde, başkan yardımcımız Sayın Burhan Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber, tamamen gerçek dışıdır." denildi.