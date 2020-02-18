Karaçam açıklaması
Fenerbahçe'de başkan yardımcısı Burhan Karaçam'ın görevinden ayrılma kararı aldığı iddiası yalanlandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Bugün bir internet sitesinde, başkan yardımcımız Sayın Burhan Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber, tamamen gerçek dışıdır." denildi.
Fenerbahçe'de başkan yardımcısı Burhan Karaçam'ın görevinden ayrılma kararı aldığı iddiası yalanlandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Bugün bir internet sitesinde, başkan yardımcımız Sayın Burhan Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber, tamamen gerçek dışıdır." denildi.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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