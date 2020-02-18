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18 Şubat 2020, Salı
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Karaçam açıklaması

Karaçam açıklaması

'de başkan yardımcısı 'ın görevinden ayrılma kararı aldığı iddiası yalanlandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Bugün bir , başkan yardımcımız Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber, tamamen gerçek dışıdır." denildi.

'de başkan yardımcısı 'ın görevinden ayrılma kararı aldığı iddiası yalanlandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Bugün bir , başkan yardımcımız Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber, tamamen gerçek dışıdır." denildi.

  1. 18.2.2020
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