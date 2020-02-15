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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Rodrigues’ten tepki

Rodrigues’ten tepki

3 hafta forma giyemeyecek olan Garry Rodrigues, derbisinde bilerek oynamadığı iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Yıldız isim, "Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştıramıyorum" dedi.. Rodrigues, ilk yarıdaki G.Saray maçında da sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

  1. 15.2.2020
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