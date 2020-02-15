Rodrigues’ten tepki

Yıldız isim, "Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştıramıyorum" dedi.. Rodrigues, ilk yarıdaki G.Saray maçında da sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.