MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda kritik bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertli takım haftaya oynanacak Galatasaray derbisi öncesi kazanarak hem moral bulmak hem de zirve yarışında yara almamak istiyor. Öte yandan Ankaragücü ise düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

11'LER

MKE Ankaragücü: Ricardo, Alihan, Kulusic, Pinto, Kitsiou, Lukasik, Saba Lobjanidze, Rodrigues, Faty, Sedat, Michalak

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriç

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Süper Lig'de bu sezon iç sahada iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, dış sahada aynı grafiği çizemedi. Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 4 galibiyet alırken, 4 kez de yenildi. Fenerbahçe sezonun ilk yarısında rakibi Ankaragücü'ne karşı 2-1 galip gelmişti.

RODRIGUES OYNAYAMIYOR

Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues'ten kötü haber geldi. Sol üst arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Garry Rodrigues en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

DERBİ ÖNCESİ 3 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luis Gustavo, Vedat Muriç ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Fenerbahçe'yi konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ankaragücü (3B 4M), tek galibiyetini Aralık 2010'da aldı (2-1).

*Ankaragücü deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe (1G 1B 1M), daha önceki beş karşılaşmada dört puan bırakmıştı (3G 2B).

*Süper Lig'de oynadığı son 15 maçın sadece birini kazanan Ankaragücü (6B 8M), tek galibiyetini geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek aldı. Ankara ekibinin bu sezon Süper Lig'de üst üste iki galibiyeti bulunmuyor.

*Son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanamayan Fenerbahçe (1G 1B), bu sezon üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

*2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla net gol pozisyonuna giren (74) ve gol beklentisi (49.39 xG) yakalayan takım Fenerbahçe. Ankaragücü ise bu iki alanda da ligin son sırasında yer alıyor (28 & 23.04 xG).

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım Ankaragücü (9). Fenerbahçe ise Alanyaspor'un (29) ardından rakip kaleye kafayla en fazla isabetli şut gönderen iki ekipten biri (23; Denizlispor ile birlikte).

*Ankaragücü'nün yeni transferi Gerson Rodrigues, yeni takımıyla çıktığı ilk iki Süper Lig maçında birer gol katkısı yaptı (1 gol & 1 asist).

*Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son altı gol Max Kruse (4) ve Vedat Muriqi'den (2) geldi.

*Son dört Süper Lig maçında birer gol kaydeden Max Kruse, daha önceki 12 karşılaşmada rakip fileleri sadece iki kez havalandırabilmişti.

*Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü deplasmanına çıktığı dokuz Süper Lig maçının yedisini kazanırken (1B 1M); yaşadığı iki puan kaybı ilk ve son karşılaşmalarda geldi.