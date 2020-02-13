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13 Şubat 2020, Perşembe
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Öztürk ve Tokat’a maç yok

Öztürk ve Tokat’a maç yok

eleştirilerin odağındaki hakem ve VAR hakemi 'ı bu hafta kızağa çekti.

MHK, -Aytemiz maçındaki kararları ile çok tartışılan orta hakem ve VAR hakemi 'a bu hafta maç vermedi. İki hakemin de performanslarının yetersiz bulunduğu ve en az birkaç hafta dinlendirileceği belirtiliyor. VAR odasında yer alan ve asıl sorumlu görülen Serkan Tokat'ın daha uzun süreli kızağa çekilebileceği ifade edildi. Fenerbahçe cephesi, 1-1 sona eren karşılaşmada son dakikada çalınmayan penaltı ve Altay'ın kurtardığı Cisse'nin penaltı atışının tekrar edilmesi nedeniyle iki isme de sert tepki göstermişti.

KARARI SAVUNDU
Alanyaspor maçında VAR odasında yer alan Serkan Tokat'ın savunması ortaya çıktı. Tokat'ın; Mustafa Pektemek'in eline çarpan topu mesafenin yakınlığı, beklenmeyen top olması ve kolunun 'doğal' pozisyonda bulunduğu gerekçesiyle Ümit Öztürk'ü VAR'a çağırmadığını söylediği iddia edildi. (IFAB kuralı: "Eğer top bir oyuncunun eline elini kaçıramayacağı şiddetle geliyorsa eli doğal konumun dışında açık olmadığı sürece elle oynama sayılmaz.")

A.GÜCÜ MAÇINA METE KALKAVAN
MKE Ankaragücü- Fenerbahçe maçına Mete Kalkavan atandı. Cumartesi günü Ankara'da oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. VAR odasında Volkan Bayarslan yer alacak. AVAR hakemi ise Alper Çetin oldu.

  1. 13.2.2020
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