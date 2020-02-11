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11 Şubat 2020, Salı
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Alex de Souza’dan 'e ‘’ cevabı

Alex de Souza’dan Hürriyet Gücer'e ‘sarı kart’ cevabı

Eski futbolcu ’in ’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın 'deki heykelinin önünde poz verdiği fotoğraf, sosyal medyada beğeni topladı.

'nin efsane kaptanı Alex de Souza ile son olarak 'da forma giyen , sık sık üzerinde gülümseten diyaloglara imza atıyor. 'de oynadığı yıllarda Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza ile rakip olarak sık sık karşı karşıya gelen Hürriyet Gücer'in son Alex paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Son olarak Eskişehirspor formasını giydikten sonra 2018 yılında futbolu bırakan Gücer, 'de bulunan Alex de Souza'nın heykeli ile çektirdiği fotoğrafı 'Eski günlerdeki gibi beraberiz' notuyla paylaştı.



ALEX'TEN HÜRRİYET'E 'SARI KART'
Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğenirken Alex de Souza da esprili bir dille gönderiye yorum yaptı. Efsane futbolcu beğendiği fotoğrafta gülücük emojisiyle birlikte '' yorumunu bıraktı. Alex de Souza geçmiş yıllarda katıldığı bir programda kendisine sorulan "Gördüğün en gaddar futbolcu kimdi?" sorusuna "Hürriyet Gücer. Bu adamın vücudumda bıraktığı en az 7-8 kalıcı iz var" cevabını vermişti.

  1. 11.02.2020
  2. Güncelleme: 11.02.2020 19:18
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