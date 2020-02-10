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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Hasan Ali hazır kıta

Hasan Ali hazır kıta

Uzun süren sakatlığının ardından bir haftadır takımla idmanlara başlayan hazır kıta... 'nin dünkü antrenmanında da yer alan tecrübeli sol bekin yarınki kupa mücadelesinde Kırklarelispor'a karşı oynaması bekleniyor.

Uzun süren sakatlığının ardından bir haftadır takımla idmanlara başlayan hazır kıta... 'nin dünkü antrenmanında da yer alan tecrübeli sol bekin yarınki kupa mücadelesinde Kırklarelispor'a karşı oynaması bekleniyor.

  1. 10.2.2020
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