Hasan Ali hazır kıta
Uzun süren sakatlığının ardından bir haftadır takımla idmanlara başlayan Hasan Ali Kaldırım hazır kıta... Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanında da yer alan tecrübeli sol bekin yarınki kupa mücadelesinde Kırklarelispor'a karşı oynaması bekleniyor.
Uzun süren sakatlığının ardından bir haftadır takımla idmanlara başlayan Hasan Ali Kaldırım hazır kıta... Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanında da yer alan tecrübeli sol bekin yarınki kupa mücadelesinde Kırklarelispor'a karşı oynaması bekleniyor.
- 10.2.2020
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