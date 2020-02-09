Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'la zirve yarışında kritik bir maça çıktı. Tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İşte spor yazarlarından mücadeleyle ilgili çarpıcı yorumlar...
EMRE BOL - SELFIE ÜMİT
Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana en göz alıcı özelliği gücü, kuvveti ve dayanıklılığıydı. Takımda ekstra oyuncu sayısının azlığına rağmen kötü oynanan karşılaşmalarda bile kondisyon farkını her zaman sahaya yansıtmayı başardı. Ancak bu kez rakip Alanyaspor'da güçlüydü. Benzer kondisyona sahip iki takımın çatır çatır güç savaşını izledik. Ortalama takımlar karşısında devşirme oyuncular öyle ya da böyle idare ediyor. Lakin rakip denk olduğunda Jailson gibi yama stoperin defosu daha çok ortaya çıktı.
"GUSTAVO'NUN ELİNE ÇARPAN TOP BENCE PENALTI DEĞİLDİ"
Gustavo'nun eline "çarpan" top bence penaltı değildi. Zira topa doğru gidiyor ve eli normal konumunda... Yani topa müdahale etmiyor. Buna rağmen Ümit Öztürk penaltıyı verdi. Hani bizim Selfie Ümit! Galatasaray-Trabzonspor maçında VAR'a gidip, pozisyonu izleyip doğru kararı "veremeyen" Ümit! Maçtan sonra Fatih hocasıyla selfie çektiren Ümit! İşine gelince kuralları inanılmaz derecede uygulayan, Fenerbahçe'ye gelince gözünü kapatan Ümit!
89. dakikada olan bir pozisyon var ki penaltı kere penaltı. Çok net bir el pozisyonunda VAR'a gitmeye bile gerek görmedi hazret. Eğer VAR'a gitse penaltıyı vermek zorunda kalacak! Çok "uyanık" hakem gördüm, çaktırmadan bu işleri yapan! Lakin Selfie Ümit gibi fütursuzca yapanını görmedim. Montaigne'in çok güzel bir sözü var, "Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur" diye... Ben bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon yapılmayacağını ciddi anlamda düşünmeye başladım. Her geçen hafta bu düşüncemi destekleyecek olaylar üst üste geliyor.
ERMAN TOROĞLU - ÜST AKIL YOK!
F.Bahçe mücadele ediyor ama sahada bir üst aklı yok, yani takımı idare edecek beyin! Böyle bir oyuncu olmadığı zaman da Allah ne verdiyse oynuyorsun. Bireysel becerilere kalıyor iş. Yandan orta gelecek, Muriç kafa atacak. Araya top atacaksın, Kruse depar atacak. Başka? başka yok. Bir de Deniz girerse şut atacak.
"CISSE'Yİ SAHANIN HER YERİNDE GÖRDÜM"
Alanya'ya bakıyorsun belli takım havaları var. Herkes ne yapacağını iyi biliyor. Cisse dün 3 penaltı attı ama ikisini kaçırdı. Ama o Cisse'yi ben sahanın her yerinde gördüm. Rakip kale sahası içinde de, kendi kale sahası içinde de.. Alanyasporlu futbolculara yük sahanın içinde eşit dağılıyor. F.Bahçe'de ise bu yok! Bazılarına çok yük biniyor, bazıları ise idare ediliyor. Yani, birbirlerinden geçinenler var. Sırtına binip de!