Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi

89. dakikada olan bir pozisyon var ki penaltı kere penaltı. Çok net bir el pozisyonunda VAR'a gitmeye bile gerek görmedi hazret. Eğer VAR'a gitse penaltıyı vermek zorunda kalacak! Çok "uyanık" hakem gördüm, çaktırmadan bu işleri yapan! Lakin Selfie Ümit gibi fütursuzca yapanını görmedim. Montaigne'in çok güzel bir sözü var, "Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur" diye... Ben bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon yapılmayacağını ciddi anlamda düşünmeye başladım. Her geçen hafta bu düşüncemi destekleyecek olaylar üst üste geliyor.