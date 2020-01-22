Fenerbahçeli eski futbolcudan itiraf: Kendimi öldürmek istedim!

Sezon başında sarı lacivertlilerle yollarını ayıran tecrübeli eldiven, bu saldırı sonrasında psikolojisinin oldukça bozulduğunu anlatırken, "Çok fazla konuşmak istediğim bir konu değil bu. Bu benim kaybettiğim bir savaş. Böyle bir şey yaşadığında, eve gidip kendini öldürmek istiyorsun. İspanya gibi bir ülkede bu nasıl yaşandı, anlamıyorum. Ben 20 yaşında böyle bir şey düşünüyorsam, 8 yaşında bir çocuk ne düşünür, hayal edin" dedi.

"SAHADAN AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM AMA..."

Kameni, anısını anlatırken sahadan ayrılmayı düşünmediğini ancak üstesinden gelmenin çok zor olduğunu anlatırken, "Sahadan ayrılmayı düşünmedim ama kendini kaybettiğin o an gerçekleşti. Hakem bana karşı çok nazikti ve gidebileceğimi söyledi. Devre arasında ne olduğunu anlamadım. Üstünden gelmesi çok zor bir şeydi, ancak zaman her şeyin ilacı." ifadelerini kullandı.

Şu anda herhangi bir kulüpte forma giymeyen Kameni, kariyeri boyunca 365 dakika forma giyerken, 475 golü kalesinde gördü ve 102 mücadelede gol yemeden maçı tamamladı. Öte yandan Kameni, toplamda 32.599 dakika sahada kaldı.