Fenerbahçe Kayserispor maçına hazır
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Ülker Stadyumu'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında yarın Ülker Stadı'nda Kayseri temsilcisini konuk edecek. Maç saat 20.30'da başlayacak.
- 20.01.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe Kayserispor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.