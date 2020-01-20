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20 Ocak 2020, Pazartesi
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maçına hazır

Fenerbahçe Kayserispor maçına hazır

, son 16 turu rövanşında Ülker Stadyumu'nda Hes Kablo ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Futbol Takımı, son 16 turu rövanşında sahasında Hes Kablo ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ndeki idman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında yarın Ülker Stadı'nda temsilcisini konuk edecek. Maç saat 20.30'da başlayacak.

  1. 20.01.2020
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