İşte Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'leri
Süper Lig'in ikinci yarısına Gaziantep FK maçıyla merhaba diyen Fenerbahçe mücadeleden 2-0 galip ayrılarak hanesine 3 puan yazıdrmayı başarmış, ilk yarının son haftalarında yakalanan galibiyet serisini sürdürmeyi başarmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden sarı-lacivertliler son 16 turu rövanş mücadelesinde ilk ayağı 0-0 biten mücadelede sahasında Hes Kablo Kayserisor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi teknik patron Ersun Yanal'ın sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyordu. İşte Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'leri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'ye tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.
ALTAY, EMRE VE GUSTAVO YEDEK
Kayserispor karşısında sahaya süreceği 11'i ölçüde belirleyen teknik direktör Ersun Yanal'ın Gaziantep FK karşısında ilk 11'de yer alan futbolcular Altay Bayındır, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo'yu bu maçta yedek soyunduracağı öğrenildi.
İŞTE FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ