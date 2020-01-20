İşte Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'leri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'leri

İşte Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'leri

Süper Lig'in ikinci yarısına Gaziantep FK maçıyla merhaba diyen Fenerbahçe mücadeleden 2-0 galip ayrılarak hanesine 3 puan yazıdrmayı başarmış, ilk yarının son haftalarında yakalanan galibiyet serisini sürdürmeyi başarmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden sarı-lacivertliler son 16 turu rövanş mücadelesinde ilk ayağı 0-0 biten mücadelede sahasında Hes Kablo Kayserisor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi teknik patron Ersun Yanal'ın sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyordu. İşte Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'leri...

20 Ocak 2020 Pazartesi 17:15
İşte Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'ye tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'leri

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muriç ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

İşte Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'leri

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki karşılaşma, 21 Ocak Salı günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

İşte Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'leri

ALTAY, EMRE VE GUSTAVO YEDEK

Kayserispor karşısında sahaya süreceği 11'i ölçüde belirleyen teknik direktör Ersun Yanal'ın Gaziantep FK karşısında ilk 11'de yer alan futbolcular Altay Bayındır, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo'yu bu maçta yedek soyunduracağı öğrenildi.

İŞTE FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İşte Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN