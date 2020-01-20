PSV'den Fenerbahçe'nin istediği Ricardo Rodriguez için resmi açıklama!
Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için peşinden koştuğu Milan'lı Ricardo Rodriguez için Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın teknik direktör Ernest Faber açıklamalarda bulundu... Sarı lacivertliler gibi Rodriguez'e talip olduklarını tekrar dile getiren Faber, transfer ile ilgili net konuştu.
Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven, Fenerbahçe ile birlikte Milan'lı sol bek Ricardo Rodriguez'in transferi için büyük bir savaş veriyor.
Oyuncunun transferdeki ilk tercihinin Fenerbahçe olduğu bilinmesine karşın masadan kalkmayan Hollanda temsilcisi, sarı lacivertlilerin mali olarak yaşadığı sorunlardan dolayı Rodriguez transferine olumlu gözle bakıyor.
PSV Eindhoven teknik direktörü Ernest Faber, takımının Venlo ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında basına açıklamalarda bulundu ve transfere açıklık getirdi.
"O İYİ BİR SOL BEK"
48 yaşındaki teknik adam, Rodriguez için yaptığı konuşmada, "O iyi bir becerikli bir sol bek. Bizim için iyi bir takviye olur. Aynı zamanda kişilik olarak da iyi biri. Takımımıza katılıp katılmayacağını sadece bekleyerek görebiliriz." dedi.
- 20.01.2020
- Güncelleme: 20.01.2020 16:54
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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