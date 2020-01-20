PSV'den Fenerbahçe'nin istediği Ricardo Rodriguez için resmi açıklama!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven, Fenerbahçe ile birlikte Milan'lı sol bek Ricardo Rodriguez'in transferi için büyük bir savaş veriyor.

Oyuncunun transferdeki ilk tercihinin Fenerbahçe olduğu bilinmesine karşın masadan kalkmayan Hollanda temsilcisi, sarı lacivertlilerin mali olarak yaşadığı sorunlardan dolayı Rodriguez transferine olumlu gözle bakıyor.

PSV Eindhoven teknik direktörü Ernest Faber, takımının Venlo ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında basına açıklamalarda bulundu ve transfere açıklık getirdi.

"O İYİ BİR SOL BEK"

48 yaşındaki teknik adam, Rodriguez için yaptığı konuşmada, "O iyi bir becerikli bir sol bek. Bizim için iyi bir takviye olur. Aynı zamanda kişilik olarak da iyi biri. Takımımıza katılıp katılmayacağını sadece bekleyerek görebiliriz." dedi.