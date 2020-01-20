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20 Ocak 2020, Pazartesi
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PSV'den 'nin istediği için resmi açıklama!

PSV'den Fenerbahçe'nin istediği Ricardo Rodriguez için resmi açıklama!

'nin uzun süredir transferi için peşinden koştuğu Milan'lı için Hollanda ekibi 'ın teknik direktör açıklamalarda bulundu... Sarı lacivertliler gibi Rodriguez'e talip olduklarını tekrar dile getiren Faber, ile ilgili net konuştu.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden , ile birlikte Milan'lı sol bek 'in transferi için büyük bir savaş veriyor.

Oyuncunun transferdeki ilk tercihinin Fenerbahçe olduğu bilinmesine karşın masadan kalkmayan Hollanda temsilcisi, sarı lacivertlilerin mali olarak yaşadığı sorunlardan dolayı Rodriguez transferine olumlu gözle bakıyor.

PSV Eindhoven teknik direktörü , takımının Venlo ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında basına açıklamalarda bulundu ve transfere açıklık getirdi.

"O İYİ BİR SOL BEK"

48 yaşındaki teknik adam, Rodriguez için yaptığı konuşmada, "O iyi bir becerikli bir sol bek. Bizim için iyi bir takviye olur. Aynı zamanda kişilik olarak da iyi biri. Takımımıza katılıp katılmayacağını sadece bekleyerek görebiliriz." dedi.

  1. 20.01.2020
  2. Güncelleme: 20.01.2020 16:54
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