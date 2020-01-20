Dortmund'dan Haaland sonrası bir de Fenerbahçe bombası! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
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Dortmund'dan Haaland sonrası bir de Fenerbahçe bombası!

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe'de transfer için sürpriz isimler gündeme gelmeye başlarken, yaprak dökümü için de geri sayıma girildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisine yöneltilen transfer sorusu sonrasında TFF'den mali anlaşma için onay beklediklerini ve resmi imzaların an meselesi olduğunu aktarırken, kadroda yaşanan şişkinliğin azaltılacağına ve ayrılıkların gerçekleşebileceğine dikkat çekmişti... Yaşanan bu gelişmelerin ardından Borussia Dormund için Fenerbahçeli yıldıza dair flaş bir iddia ortaya atıldı! İşte yaşanan o gelişme... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
20 Ocak 2020 Pazartesi 15:50
Dortmund'dan Haaland sonrası bir de Fenerbahçe bombası!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. yarısına iyi bir giriş yapmış ve Gazian FK deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmuştu. Sarı lacivertliler, bu mücadelenin ardından ibreyi transfere çevirmişti.

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Dortmund'dan Haaland sonrası bir de Fenerbahçe bombası!

TFF ile mali anlamda uzlaşamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni transferlerin gelebilmesi için bu anlaşmanın resmi olarak tamamlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Dortmund'dan Haaland sonrası bir de Fenerbahçe bombası!

MOSES YOLCU

Fenerbahçe, önceliği Milan'lı Rodriguez'e verirken, oyuncu ile anlaşma noktasına geldi ancak TFF'den gelecek haberi beklemeye başladı... Bir diğer yandan Victor Moses'in Inter'e transfer olması bekleniliyor...

Dortmund'dan Haaland sonrası bir de Fenerbahçe bombası!

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık da gerçekleşebilir... Alman medyasında yer alan bilgilere göre sarı laciverliler, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile yollarını ayırabilir.

Dortmund'dan Haaland sonrası bir de Fenerbahçe bombası!

Sarı lacivertliler, TFF'nin anlaşmayı kabul etmesiyle beraber oyuncu satışından gelecek bonservis ücretleriyle yeni transferlerini kadroya katmaya hazırlanırken, ayrılık için gündemde olan isimlerden birinin de Max Kruse olduğu iddia edilmişti.

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