Dortmund'dan Haaland sonrası bir de Fenerbahçe bombası!

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe'de transfer için sürpriz isimler gündeme gelmeye başlarken, yaprak dökümü için de geri sayıma girildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisine yöneltilen transfer sorusu sonrasında TFF'den mali anlaşma için onay beklediklerini ve resmi imzaların an meselesi olduğunu aktarırken, kadroda yaşanan şişkinliğin azaltılacağına ve ayrılıkların gerçekleşebileceğine dikkat çekmişti... Yaşanan bu gelişmelerin ardından Borussia Dormund için Fenerbahçeli yıldıza dair flaş bir iddia ortaya atıldı! İşte yaşanan o gelişme... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

20 Ocak 2020 Pazartesi 15:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





