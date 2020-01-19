Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Memnun değilim
F.Bahçe’nin tecrübeli hocası, “Oyunun büyük bölümünde istediğimiz üstünlüğü kurmadık Önümüzdeki haftalarda taraftarımızın özlediği oylunu sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. İstedikleri oyunu oynayamadıklarını kaydeden Yanal, "İkinci yarıya başlangıç bizi mutlu etti ama oyunun büyük bölümünde istediğimiz üstünlüğü kuramadık" dedi. Daha iyi duruma geleceklerini de belirten tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Oyunun memnun olmadığım bölümlerini düzelterek, topa daha çok hakim olan bir F.Bahçe olması gerekiyor. Evet bugün kazandık, bu önemli. Şimdi kupa maçına konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da var olacağız. Önümüzdeki haftalarda F.Bahçe taraftarının görmek istediği oyunu, F.Bahçe tekrar gösterecektir."
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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