Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Memnun değilim - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Memnun değilim

Fenerbahçe'de Ersun : Memnun değilim

Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Memnun değilim

F.Bahçe’nin tecrübeli hocası, “Oyunun büyük bölümünde istediğimiz üstünlüğü kurmadık haftalarda taraftarımızın özlediği oylunu sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun , 'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. İstedikleri oyunu oynayamadıklarını kaydeden Yanal, "İkinci yarıya başlangıç bizi mutlu etti ama oyunun büyük bölümünde istediğimiz üstünlüğü kuramadık" dedi. Daha iyi duruma geleceklerini de belirten tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Oyunun memnun olmadığım bölümlerini düzelterek, topa daha çok hakim olan bir F.Bahçe olması gerekiyor. Evet bugün kazandık, bu önemli. Şimdi kupa maçına konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da var olacağız. haftalarda F.Bahçe taraftarının görmek istediği oyunu, F.Bahçe tekrar gösterecektir."

  1. 19.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Memnun değilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN