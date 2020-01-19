Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Memnun değilim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. İstedikleri oyunu oynayamadıklarını kaydeden Yanal, "İkinci yarıya başlangıç bizi mutlu etti ama oyunun büyük bölümünde istediğimiz üstünlüğü kuramadık" dedi. Daha iyi duruma geleceklerini de belirten tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Oyunun memnun olmadığım bölümlerini düzelterek, topa daha çok hakim olan bir F.Bahçe olması gerekiyor. Evet bugün kazandık, bu önemli. Şimdi kupa maçına konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da var olacağız. Önümüzdeki haftalarda F.Bahçe taraftarının görmek istediği oyunu, F.Bahçe tekrar gösterecektir."