Ali Koç: Kısmen ret
F.Bahçe Başkanı Ali Koç resmen açıkladı: “Bankalarla yaptığımız anlaşma lisans kurulu tarafından kısmen kabul edildi. Tahkim’e gidiyoruz. Şu anda transfer yapamıyoruz.
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, bankalarla yaptıkları anlaşmanın lisans kurulu tarafından kısmen kabul edilmediğini dile getirdi. İşte Ali Koç'un sözleri: "Bizim yaptığımız başvuruyu kısmen kabul ettiler. Bizim için belirlenen rakamın üzerine kabul edilen başvurularımızı ekleyip, eskilerden bazı şeyleri çıkardılar. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Gazetelerde yazdığı gibi limit arttı, transfer yapıyoruz söz konusu değil. Bize karşı yapılan tutumu anlayamıyoruz. TFF'nin kararı bize iletildi. Talebimiz kısmen kabul edildi, kısmen edilmedi. Bu iş Fenerbahçe'nin önü nasıl açılmaz diye bir intiba bırakıyor bizde. Lisans kurulu zor bir iş aldı. Talimatnameyi olduğu gibi değerlendirmek durumundalar."
BUNU ANLAYAMIYORUZ
"Ancak bizim yaptığımız başvurular, kurallara göre de kabul edilmemesi için hiçbir nedeni olmayan, iki ayrı bankayla yaptığımız münferit anlaşmalar. Son durağımız Tahkim. Gözünün üstünde kaşın var intibası var bizde. Niye bu şekilde yaklaşılıyor anlamakta güçlük çekiyoruz. Anlaşmamız kabul edilseydi 40-50 milyon TL'lik harcama limitimiz artacaktı."
3-4 KİŞİ GİDECEK
"Kalabalık olan mevkide 3-4 kişi yollayacağız bunu da göreceksiniz, belki sol beke transfer yapacağım. İhtiyacımız olan mevkiye oyuncu almış olacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitmiş olacağız. Ama böyle olunca manevra alanı bırakılmıyor. Maalesef durum bu."
TRANSFER YAPAMIYORUZ
"Televizyon kanallarına çıkıp durumu anlatmamız lazım. Artık dayanılmayacak duruma geldi. Geçen hafta karar verselerdi Tahkim'e daha erken gidecektik. İnanıyorum ve umuyorum ki Tahkim çabuk toplanır. İhtiyaç halinde toplanıyor. Bu konu acil bir gözle ele alındığında hakkımızın verilmesi için dua ediyoruz. Bir şekilde baskı altında da tutuluyor. Gerek Tahkim Kurulu gerek TFF. Bugün itibariyle Fenerbahçe transfer yapamıyor."
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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