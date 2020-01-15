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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Yönetimden çıkarması

Yönetimden Silivri çıkarması

Şike ve 'nın 14. duruşması bugün 'de yapılacak. Başkanı da katılacak.

Şike ve 'nın 14. duruşması bugün 'de yapılacak. Başkanı da katılacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "F.Bahçemize kumpas kuranların yargılandığı 14. duruşmaya başkanımız Ali Koç ile yönetim Kurulu üyelerimiz katılım sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.
  1. 15.1.2020
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