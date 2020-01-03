Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye büyük çalım! İşte yeni 10 numara

Adem Ljajic ve Diaby'nin beklentileri karşılayamaması nedeniyle 10 numara transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Benfica ve Atletico Madrid'deki döneminde önemli işlere imza atan Nicolas Gaitan gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre son olarak ABD'de Chicago Fire formasını giyen ve Ocak ayı itibarıyla serbest kalan Arjantinli yıldızı teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği belirtildi. Kanatlarda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun çok yönlülüğü tecrübeli hocanın tercihinde etken oldu. Beşiktaş, bütçe sorununu aşabilmesi halinde oyuncu ile temasa geçecek. Gaitan, geçtiğimiz sezon Chicago ile 28 maça çıktı ve 4 gol, 11 asiste imza attı.

NICOLAS GAITAN KİMDİR?

Nicolas Gaitan 23 Şubat 1988'de Arjantin'de dünyaya geldi. Asıl ismi Osvaldo Fabián Nicolás Gaitán'dır. Sol kanat ve forvet mevkilerinde forma giymektedir.

Nicolas Gaitan, futbola ilk kez 2001 yılında ülkesinin takımlarından olan Boca Juniors'da başladı. 7 sene boyunca forma giydiği takımda alt yapı kademelerinin çoğunda forma giydi. 2008 yılında ise başarılı performans göstermesi sebebiyle ilk kez A takıma çağrıldı. 2008-2009 sezonunu A takımda geçiren Nicolas Gaitan, 32 maça çıkıp 5 gol attı ve sezon sonunda Arjantin Premier Lig Şampiyonluğu'nu takımıyla kazanma başarısını gösterdi. Bir sezon daha Boca Juniors'da oynadıktan sonra 2010-2011 sezonu öncesinde 8,5 Milyon Euro'ya Benfica'ya transfer oldu.

İlk sezondan itibaren takımın önemli oyuncuları arasında yer aldı ve 46 maçta 8 gollük performans gösterdi. O sezon Portekiz Lig Kupası'nı kazanma sevincini yaşadı. 2013-2014 sezonunda hem kendisi hem de takımı için efsane sezon olarak tarihe geçti. O sezon 42 maça çıkıp 8 gol atan Nicolas Gaitan, Portekiz Premier Lig, Portekiz Lig Kupası vePortekiz Kupası'nı kazanma başarısını göstererek lige ambargo koydu. Ardından gelen sezonda da aynı başarıyı devam ettirdi. Takımı ile beraber bir kez daha Premier Lig ve Portekiz Lig Kupası'nı kazanırken bir de Portekiz Süper Kupası'nı kazanma sevincini yaşadı.

NICOLAS GAITAN'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ



Nicolas Gaitan, milli formayı ilk olarak 2009 yılında Arjantin Milli Takımı'na davet edilmesiyle beraber giydi. İlk maçına 2009 yılında Gana ile yapılan dostluk maçında çıktı. 2014 Dünya Kupası'nda takımda yer aldı. Toplamda 9 maça çıkıp iki kez fileleri havalandırdı.