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02 Ocak 2020, Perşembe
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: dost canlısı

Max Kruse: Türkler dost canlısı

Max Kruse, 'nin yılbaşı özel programına katılarak şarkı söyledi. "Sway" şarkısını söyleyen Panzer, "Duşta çok şarkı söylerim ama insanların önünde ilk olacak" dedi.

Max Kruse, 'nin yılbaşı özel programına katılarak şarkı söyledi. "Sway" şarkısını söyleyen Panzer, "Duşta çok şarkı söylerim ama insanların önünde ilk olacak" dedi. 31 yaşındaki yıldız, "Türkiye'ye gelirken ne bekliyordun, ne buldun?" sorusuna, "Çok fazla beklentim yoktu. Elbette bazı ülkelerin Türkiye hakkında bazı fikirleri var. Ama buraya geldiğimde çok dost canlısı ve yardımsever insanlar olduğunu gördüm" yanıtını verdi. Kruse, Türkiye'de çok baskı olduğunu, bir mağlubiyet ya da galibiyette işlerin hızlı değiştiğini de belirtti.

  1. 2.1.2020
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