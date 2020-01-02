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02 Ocak 2020, Perşembe
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’ye gitmemeliydim

Fenerbahçe’ye gitmemeliydim

Robin , verdiği röportajda F.Bahçe'ye gitme kararının yanlış olabileceğini söyledi.

Robin , verdiği röportajda F.Bahçe'ye gitme kararının yanlış olabileceğini söyledi. Sarı-lacivertli takımda hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı yıldız, "M. United ile 1 yıl daha sözleşmem vardı. Belki 'ye gitmemeliydim ve 1 yıl daha kalmalıydım. Ancak Van Gaal teknik direktördü ve amacını bana açıkça deklare etmiştim. Karar vermek zorundaydım ve yoluma gitmeye karar verdim" dedi.

  1. 2.1.2020
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