Robin van Persie, verdiği röportajda F.Bahçe'ye gitme kararının yanlış olabileceğini söyledi. Sarı-lacivertli takımda hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı yıldız, "M. United ile 1 yıl daha sözleşmem vardı. Belki Fenerbahçe'ye gitmemeliydim ve 1 yıl daha kalmalıydım. Ancak Van Gaal teknik direktördü ve amacını bana açıkça deklare etmiştim. Karar vermek zorundaydım ve yoluma gitmeye karar verdim" dedi.