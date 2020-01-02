Fenerbahçe’ye gitmemeliydim
Robin van Persie, verdiği röportajda F.Bahçe'ye gitme kararının yanlış olabileceğini söyledi.
Robin van Persie, verdiği röportajda F.Bahçe'ye gitme kararının yanlış olabileceğini söyledi. Sarı-lacivertli takımda hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı yıldız, "M. United ile 1 yıl daha sözleşmem vardı. Belki Fenerbahçe'ye gitmemeliydim ve 1 yıl daha kalmalıydım. Ancak Van Gaal teknik direktördü ve amacını bana açıkça deklare etmiştim. Karar vermek zorundaydım ve yoluma gitmeye karar verdim" dedi.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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