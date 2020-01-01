Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'ye genel bakış

59 ŞUT GELDI 21'İNE İZİN VERDİ

Bu sezon Fenerbahçe'de eldivenleri kaptırmayan Altay Bayındır, en çok eleştirilen isimlerin başında geldi. 17 maçta da 90'ar dakika sahada kalan genç file bekçisi, bu karşılaşmalarda toplam 21 gol yedi. 59 isabetli şutun 28'inde başarılı olan Altay, 21'inde ise rakiplerine geçit verdi.



EN İSTİKRARLI İSİM ALTAY

Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi kaleci Altay Bayındır oldu. 17 karşılaşmada 1530 dakika sahada kalan genç file bekçisini 1527 dakika ile Ozan Tufan, 1363 dakikayla Vedat Muriç, 1260 dakikayla da Luiz Gustavo takip etti.



EN GOLCÜ 3. TAKIM

İlk yarıda 34 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor'un ardından en çok gol atan takım oldu. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç, attığı 10 golle takımın en skoreri olmayı başardı. Kosovalı'nın ardından en golcü isim Garry Rodrigues (3) oldu.



EN HIRÇINI GUSTAVO

Transferin son günlerinde Marsilya'dan transfer edilen Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına girdi. Brezilyalı futbolcu, futbolunun yanı sıra gördüğü kartlarla da öne çıktı. Sambacı, ilk yarıda gördüğü 3 sarı, 1 kırmızı kart ile sarı-lacivertlilerin en hırçını oldu.



HARUN SÜRE ALMADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin ilk 11'inde yer alan kaleci Harun Tekin, 2019-20'de hiç forma şansı bulamadı. Ligde oynayamayan tecrübeli file bekçisi, yalnızca Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan iki karşılaşmada eldivenleri giydi.