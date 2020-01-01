Fenerbahçe yine PFDK'da!

Birçok lig maçından sonra olduğu gibi Fenerbahçe, 17. hafta karşılaşmasından ardından da Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta sebep oldukları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevkine karar verildi.