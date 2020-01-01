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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe yine PFDK'da!

Birçok lig maçından sonra olduğu gibi , 17. hafta karşılaşmasından ardından da Profesyonel Disiplin Kurulu'na () sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta sebep oldukları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevkine karar verildi.

Birçok lig maçından sonra olduğu gibi , 17. hafta karşılaşmasından ardından da Profesyonel Disiplin Kurulu'na () sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta sebep oldukları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevkine karar verildi.

  1. 1.1.2020
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