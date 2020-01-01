Fenerbahçe yine PFDK'da!
Birçok lig maçından sonra olduğu gibi Fenerbahçe, 17. hafta karşılaşmasından ardından da Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta sebep oldukları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevkine karar verildi.
Birçok lig maçından sonra olduğu gibi Fenerbahçe, 17. hafta karşılaşmasından ardından da Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta sebep oldukları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevkine karar verildi.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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