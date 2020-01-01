Fenerbahçe'den Ghoulam’a pres
Sarı-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamadığı ilk yarıda sol beki aslında bu mevkinin oyuncusu olmayan Nabil Dirar'a emanet etmişti. Fenerbahçe devre arasında orijini sol bek olan bir oyuncuyu alarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Listenin 1 numarasında Napoli'den Faouzi Ghoulam yer alıyor. La Gazzetta'nın haberine göre sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcuyu 6 aylığına kiralamak istiyor. İKI kulüp sezon sonunda ise Ghoulam'ın bonservisi için masaya oturmayı planlıyor. Ghoulam bu sezon ligde 5 maçta 303 dakika şans buldu. Bu sezon golü veya asisti bulunmuyor. FRANSIZ ekibi Lyon da Cezayirli sol bek ile yakından ilgileniyor. İki takım büyük bir yarış içerisinde.
- 1.1.2020
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