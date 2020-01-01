Fenerbahçe'den Ghoulam’a pres

Listenin 1 numarasında Napoli'den Faouzi Ghoulam yer alıyor. La Gazzetta'nın haberine göre sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcuyu 6 aylığına kiralamak istiyor. İKI kulüp sezon sonunda ise Ghoulam'ın bonservisi için masaya oturmayı planlıyor. Ghoulam bu sezon ligde 5 maçta 303 dakika şans buldu. Bu sezon golü veya asisti bulunmuyor. FRANSIZ ekibi Lyon da Cezayirli sol bek ile yakından ilgileniyor. İki takım büyük bir yarış içerisinde.