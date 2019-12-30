Vedat Muriç penaltı bekledi
33’te Abarhoun’la girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Meler ‘Devam’ kararı verdi.
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe maçına Vedat Muriç'in ceza sahasında yerde kalması damga vurdu. 33. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Vedat Muriqi, Abarhoun ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular penaltı kararı beklerken, hakem Halil Umut Meler 'Devam' dedi. Fenerbahçeli taraftarlar da hareketin 'penaltı' olduğu konusunda birleşti. Yazarımız Erman Toroğlu, A Spor'da Halil Umut Meler'in doğru karar verdiği yönünde yorum yaptı.
ÖNCE SIÇRADI
Pozisyonu analiz eden Toroğlu, "Vedat önce çıkmıyor. Rizesporlu futbolcu önce havaya çıkıyor ve yukarıda kalıyor. Aynı anda havaya çıksalar o zaman Rizesporlu futbolcu omuza basarak yükselir diyeceğim ama Rizesporlu futbolcu önce sıçrıyor. Hakemin kararı doğru" dedi.
- 30.12.2019
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Vedat Muriç penaltı bekledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.