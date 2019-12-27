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27 Aralık 2019, Cuma
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Koç’tan Güler’e ziyaret

Koç’tan Güler’e ziyaret

Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 'da Genelkurmay Başkanı 'i makamında ziyaret etti. Ziyarete başkan Koç'un yanı sıra genel sekreter , yöneticiler , Sertaç Komsuoğlu ve katıldıkları açıklandı.

Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 'da Genelkurmay Başkanı 'i makamında ziyaret etti. Ziyarete başkan Koç'un yanı sıra genel sekreter , yöneticiler , Sertaç Komsuoğlu ve katıldıkları açıklandı. Ali Koç, Genelkurmay Başkanı Güler'e günün anısına Fenerbahçe forması hediye etti. Görüşme sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

  1. 27.12.2019
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