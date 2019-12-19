Fenerbahçe güle oynaya

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe sahne aldı. 5. turun ilk maçında İstanbulspor'u Kadıköy'de 4-0 mağlup eden sarı- lacivertliler, rövanşı da 2-0 kazanarak son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Süper Lig'de son olarak lider Sivas'a 3-1 kaybeden Sarı Kanarya, sahaya bu maçın kadrosundan hiçbir oyuncuyla çıkmadı. Karşılaşmanın ilk yarısında İstanbul'dan Allahyar, Fenerbahçe'den ise Mevlüt Erdinç'in 2 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı 0-0 bitti.



DEĞİŞİKLİK OLMADI

Fenerbahçe ikinci yarı skoru bulana kadar rakip kalede baskı kurdu. 54. dakikada Tolga Ciğerci'nin nefis ortasını, defanstan ileri çıkan Zanka harika bir kafa vuruşuyla taçlandırdı: 0-1. Ardından sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ile etkili olmaya çalışsa da sonucu alamadı. 83. dakikada maça sol bek olarak başlayan Deniz Türüç, çalımlarla getirdiği topu Tolgay Arslan'a çıkardı. Tolgay fileleri sarsarak skoru ilan etti:0-2. Teknik Direktör Ersun Yanal, pazar günkü Beşiktaş derbisini de düşünerek hiçbir oyuncu değişikliği yapmadı.