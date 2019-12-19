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19 Aralık 2019, Perşembe
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Fenerbahçe güle oynaya

Fenerbahçe güle oynaya

Sivas yenilgisini unutmak ve Beşiktaş derbisi öncesi moral bulmak isteyen Fenerbahçe, Zanka ve Tolgay’ın golleriyle güldü. A Spor’dan yayınlanan maçta Sarı Kanarya rahat bir galibiyet aldı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe sahne aldı. 5. turun ilk maçında İstanbulspor'u Kadıköy'de 4-0 mağlup eden sarı- lacivertliler, rövanşı da 2-0 kazanarak son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Süper Lig'de son olarak lider Sivas'a 3-1 kaybeden Sarı Kanarya, sahaya bu maçın kadrosundan hiçbir oyuncuyla çıkmadı. Karşılaşmanın ilk yarısında İstanbul'dan Allahyar, Fenerbahçe'den ise Mevlüt Erdinç'in 2 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı 0-0 bitti.

DEĞİŞİKLİK OLMADI
Fenerbahçe ikinci yarı skoru bulana kadar rakip kalede baskı kurdu. 54. dakikada 'nin nefis ortasını, defanstan ileri çıkan Zanka harika bir kafa vuruşuyla taçlandırdı: 0-1. Ardından sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ile etkili olmaya çalışsa da sonucu alamadı. 83. dakikada maça sol bek olarak başlayan Deniz Türüç, çalımlarla getirdiği topu 'a çıkardı. Tolgay fileleri sarsarak skoru ilan etti:0-2. Teknik Direktör , pazar günkü Beşiktaş derbisini de düşünerek hiçbir oyuncu değişikliği yapmadı.

  1. 19.12.2019
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