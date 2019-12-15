Fenerbahçe Ozan Tufan'la 4 yıl daha devam etme kararı aldı
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerle şimdiden görüşmelere başlayan Fenerbahçe, Nabil Dirar'la geçtiğimiz ay 2 yıllık yeni kontrat imzalamıştı. Ozan Tufan’la 4 yıl daha F.Bahçe, Dirar’ın ardından sözleşmesi bitecek Ozan’la da 4 yıllığına anlaştı. İmzalar önümüzdeki günlerde atılacak.
Sarı-lacivertliler, aynı kapsamdaki Ozan Tufan'la da anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu ile hafta içinde bir araya gelen başkan Ali Koç'un kalmaya ikna ettiği bildirildi. Teknik direktör Ersun Yanal, kaptan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in de bu sezon takımın jokeri olan Ozan'a kalması yönünde telkinde bulunduğu ifade edildi. Ozan'la 4 yıllık yeni mukavele yapılacak. Resmi imzalar ise önümüzdeki günlerde atılacak.
1. KAPTAN OLACAK
Yönetimin, Ozan'a gelecek sezon için 1. kaptanlık sözü verdiği ifade edildi. Başarılı futbolcu, Emre Belözoğlu futbolu bıraktıktan sonra takımın lideri olacak. Ozan, ücretinin TL'ye çevrilmesini de kabul etti. Genç oyuncunun yıllık ücretinin 10 milyon lira'dan az olmayacağı öğrenildi.
BAŞKANLA YEMEKTEYİZ!
Başkan Ali Koç, Fener Ol kampanyası kapsamında hayata geçirilen WinWin projesindeki talihlilerle Ülker Stadı'nda öğle yemeği yedi. Koç talihli taraftarlara hediye edilen Fenerbahçe formalarını imzaladı.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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