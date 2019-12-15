Fenerbahçe Ozan Tufan'la 4 yıl daha devam etme kararı aldı

Sarı-lacivertliler, aynı kapsamdaki Ozan Tufan'la da anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu ile hafta içinde bir araya gelen başkan Ali Koç'un kalmaya ikna ettiği bildirildi. Teknik direktör Ersun Yanal, kaptan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in de bu sezon takımın jokeri olan Ozan'a kalması yönünde telkinde bulunduğu ifade edildi. Ozan'la 4 yıllık yeni mukavele yapılacak. Resmi imzalar ise önümüzdeki günlerde atılacak.

1. KAPTAN OLACAK

Yönetimin, Ozan'a gelecek sezon için 1. kaptanlık sözü verdiği ifade edildi. Başarılı futbolcu, Emre Belözoğlu futbolu bıraktıktan sonra takımın lideri olacak. Ozan, ücretinin TL'ye çevrilmesini de kabul etti. Genç oyuncunun yıllık ücretinin 10 milyon lira'dan az olmayacağı öğrenildi.



BAŞKANLA YEMEKTEYİZ!

Başkan Ali Koç, Fener Ol kampanyası kapsamında hayata geçirilen WinWin projesindeki talihlilerle Ülker Stadı'nda öğle yemeği yedi. Koç talihli taraftarlara hediye edilen Fenerbahçe formalarını imzaladı.