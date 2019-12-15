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15 Aralık 2019, Pazar
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'la 4 yıl daha devam etme kararı aldı

Fenerbahçe Ozan Tufan'la 4 yıl daha devam etme kararı aldı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerle şimdiden görüşmelere başlayan , Nabil Dirar'la geçtiğimiz ay 2 yıllık yeni kontrat imzalamıştı. ’la 4 yıl daha F.Bahçe, Dirar’ın ardından sözleşmesi bitecek Ozan’la da 4 yıllığına anlaştı. İmzalar önümüzdeki günlerde atılacak.

Sarı-lacivertliler, aynı kapsamdaki 'la da anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu ile hafta içinde bir araya gelen başkan 'un kalmaya ikna ettiği bildirildi. Teknik direktör , kaptan Emre Belözoğlu ve 'in de bu sezon takımın jokeri olan Ozan'a kalması yönünde telkinde bulunduğu ifade edildi. Ozan'la 4 yıllık yeni mukavele yapılacak. Resmi imzalar ise önümüzdeki günlerde atılacak.

1. KAPTAN OLACAK
Yönetimin, Ozan'a gelecek sezon için 1. kaptanlık sözü verdiği ifade edildi. Başarılı futbolcu, Emre Belözoğlu futbolu bıraktıktan sonra takımın lideri olacak. Ozan, ücretinin TL'ye çevrilmesini de kabul etti. Genç oyuncunun yıllık ücretinin 10 milyon lira'dan az olmayacağı öğrenildi.

BAŞKANLA YEMEKTEYİZ!
Başkan Ali Koç, Fener Ol kampanyası kapsamında hayata geçirilen WinWin projesindeki talihlilerle Ülker Stadı'nda öğle yemeği yedi. Koç talihli taraftarlara hediye edilen formalarını imzaladı.

  1. 15.12.2019
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