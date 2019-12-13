Fenerbahçe'yi Aziz Yıldırım kurtardı! Tam 110 milyon TL... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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'yi kurtardı! Tam 110 milyon TL...

Fenerbahçe'yi Aziz Yıldırım kurtardı! Tam 110 milyon TL...

Amatör branşlara vergi iadesinden en çok yararlandı. Mart 2018’de yürürlüğe giren kanun sonrası Fenerbahçe yaklaşık 110 milyon TL vergi iadesi aldı. da bu yasa ile 60 milyon TL’ye yakın iade alırken, tüm kulüplerin eli rahatladı...

Başkan 'ın onayının ardından 2018 Mart ayında yürürlüğe giren "Amatör branşlardan kesilen vergilerin kulüplere iadesi" kanunu, 'ye adeta ilaç oldu. Sarı-lacivertli kulübe şu ana kadar 110 milyon TL'ye yakın (17.1 milyon Euro civarı) bir vergi iade ödemesi yapıldığı öğrenildi. ve voleybol branşlarına ciddi yatırımlar yapan Fenerbahçe, bu vergi iadesiyle rahat bir nefes aldı. Kanuna göre, amatör branşlar dışında kullanılamayan vergi iadesi ile kulübün son derece önemli olan gider kalemleri ortadan kalktı.

KULÜPLERİN KASASINA GİRDİ
Vergi iadesi, amatör branşlarda faaliyet gösteren tüm spor kulüplerine yapıldı. 60 milyon TL'ye yakın vergi iadesi aldı. Tıpkı Fenerbahçe gibi Galatasaray ve diğer kulüplerin mali yükü de bu sayede hafifledi. Yeni kanunun sportif başarıya yansımalarının ilerleyen yıllarda daha net görüleceği ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM'IN PROJESİYDİ
Söz konusu uygulamanın yasalaşması için Fenerbahçe eski Başkanı yoğun çaba harcamıştı. Bu projeyi fikir olarak sunan ve bizzat Başkan Erdoğan'a aktaran Aziz Yıldırım olmuştu. Erdoğan, Yıldırım'ın bu projesine olumlu yaklaşmış ve projenin kısa sürede yasalaşmasını sağlayarak kulüplere nefes aldırmıştı.

  1. 13.12.2019
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