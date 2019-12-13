Cocu’nun gözü Ferdi’de
İngiliz basını, Derby County'nin ocak transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediğini yazdı. Teknik direktör Phillip Cocu, "Ferdi'yi takımınızda görmek istiyor musunuz?" sorusuna, "Satın almamız çok zor ama kiralama daha iyi bir seçenek. İki taraf da kiralama durumu dolayısıyla daha memnun kalabilir" yanıtını verdi. 20 yaşındaki Ferdi, Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta şans bulurken 3 gol+2 asist üretti.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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