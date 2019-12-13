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13 Aralık 2019, Cuma
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Cocu’nun gözü Ferdi’de

Cocu’nun gözü Ferdi’de

İngiliz basını, 'nin ocak döneminde 'nu transfer etmek istediğini yazdı. Teknik direktör Phillip Cocu, "Ferdi'yi takımınızda görmek istiyor musunuz?" sorusuna, "Satın almamız çok zor ama kiralama daha iyi bir seçenek. İki taraf da kiralama durumu dolayısıyla daha memnun kalabilir" yanıtını verdi. 20 yaşındaki Ferdi, Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta şans bulurken 3 gol+2 asist üretti.

İngiliz basını, 'nin ocak döneminde 'nu transfer etmek istediğini yazdı. Teknik direktör Phillip Cocu, "Ferdi'yi takımınızda görmek istiyor musunuz?" sorusuna, "Satın almamız çok zor ama kiralama daha iyi bir seçenek. İki taraf da kiralama durumu dolayısıyla daha memnun kalabilir" yanıtını verdi. 20 yaşındaki Ferdi, Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta şans bulurken 3 gol+2 asist üretti.
  1. 13.12.2019
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