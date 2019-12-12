Hepimiz aynı gemideyiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin Kulüp Lisans ve FFP Talimatı'nda değişiklik yaparak transferde harcama limitini yüz de 30'dan 40'a çıkarması hakkında konuştu. Koç, bu konuda TFF ile daha önce görüşmediklerini belirtirken, "İşin özü, UEFA'nın yapmış olduğu finansal fair-play birçok ülkede meyve vermesine rağmen bizde vermedi. İş başa düştü, yerel finansal fair play yaptık. Ancak bunun doğru kullanılması, sınırlarının iyi belirlenmesi lazım. Tüm kulüpler aynı gemideyiz" dedi.

DEVLET ÇARE ÜRETTİ

Devletin çare üretmek adına bu durumdan nasıl çıkabiliriz diye düşündüğünü hatırlatan Koç, "Ancak sınırlar belirlenmediği için istenilen sonuçlara varılamıyor. Bu talimatnamenin hazırlanmasında başta Fenerbahçe'nin emeği var. Ama limitleri iyi belirlemek ve düğmeyi baştan doğru iliklemek gerekiyor. TFF'nin uygulaması 19 Haziran'da hazırlandı ama resmen 2 Eylül'de anons edildi. Transfer bitmişti. Sonra yayıncı kuruluşla yeniden değerleme yapıldı. Kulüp gelirleri de düştü" ifadelerini kullandı.

SEÇİM MALZEMESİ YAPTILAR!



Kendilerine sunulan şartlar sıkıntılarını gidermediği için Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşma imzalamadıklarını kaydeden Ali Koç, devletin iyi niyetinin suistimal edilip, seçim malzemesi haline getirildiğini de vurguladı: "Bu bizi üzdü. Bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma gayet doğaldır. 'Çiftçinin parasını futbolcuya veriyorlar' çok yakışıksız bir yaklaşımdır. Futbol da bir sektör. Gemiyi yüzdürmek için bunlar yapılır. İki taraf aynı gemide. Evet (kulüplerce) bazı hatalar yapılmıştır ama bu gerçekleşmezse bu bankaların da sorunu olur."

7-8 PUAN GERİDEYİZ

Ali Koç, ligde hem kendi hem hakem hatalarından dolayı olmaları gerekenin 7-8 puan arkasında olduklarını da belirtirken, Sivas maçı için, "Sivas benim 'Anadolu'daki Kadıköy' dediğim yerlerden biri. İyi futbol oynuyoruz. Sivas da çok iyi top oynuyor, iyi takım olmuşlar ama biz kazanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

JOSEF DOSYASINI SONUÇLANDIRDIK

Al Ahli Başkanı Ahmed Al Sayegh, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile İstanbul'da özel bir görüşme gerçekleştirerek Josef de Souza konusunu sonlandırdıklarını açıkladı. Kulübün resmi hesabından iki başkanın fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Al Ahly, F.Bahçe tarafından yapılan şikayet dosyasını sonlandırmıştır. Kulüp böylece FIFA'dan gelebilecek sportif yaptırımlardan kurtulmuş oldu" ifadeleri kullanıldı. F.Bahçe, 12 milyon euro'ya sattığı Josef'in bonservis taksitleri zamanında ödemediği için konuyu FIFA'ya taşımıştı. Al Ahli'nin 4 milyon euro'luk son taksidi de ödediği belirtiliyor.

DOĞRUYU BULMUŞSUN

Ali Koç, yönetici Mustafa Kemal Danabaş ve sportif direktör Comolli ile dünkü idmanı izledi. Koç, yanına gelen bir çocuk taraftarın, "Ben G.Saraylı olmak istiyordum. Babam beni F.Bahçeli yaptı" demesi üzerine, "Doğru yolu seçtiğin için memnun musun?" diye sordu.