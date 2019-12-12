Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, Türk derbisine sahne olacak. THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hakkında tüm ayrıntılar fotomac.com.tr'de...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bu akşam saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN Sports Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak.

ANADOLU EFES LİDER!

Organizasyonda geçen yıl final oynayan Anadolu Efes, geride kalan 12 haftada elde ettiği 10 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçta sahadan galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO ÇIKIŞA GEÇTİ!

Fenerbahçe Beko ise THY Avrupa Ligi'ne bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. İlk 6 haftada tek galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyonda yaptığı son 3 müsabakayı kazanarak çıkışa geçti. Ligde 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 12. sırada girdi.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bugün Avrupa kupalarında 16. kez karşılaşacak. İki takım arasında Avrupa'da oynanan 15 müsabakada, sarı-lacivertli ekip 11, lacivert-beyazlı takım ise 4 galibiyet elde etti.