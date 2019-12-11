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11 Aralık 2019, Çarşamba
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’dan taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Talisca’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Birçok kez 'nin görüştüğü iddia edilen Anderson 'nın önceki gece yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Bir taraftar, 'ta forma giydiği dönemde Talisca ile çektirdiği fotoğrafa, 'Come to Fenerbahçe' yazıp paylaştı. Brezilyalı futbolcu da kendisinin etiketlendiği fotoğrafı instagramdan hesabında kullandı.

Birçok kez 'nin görüştüğü iddia edilen Anderson 'nın önceki gece yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Bir taraftar, 'ta forma giydiği dönemde Talisca ile çektirdiği fotoğrafa, 'Come to Fenerbahçe' yazıp paylaştı. Brezilyalı futbolcu da kendisinin etiketlendiği fotoğrafı instagramdan hesabında kullandı.

  1. 11.12.2019
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