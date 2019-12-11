Talisca’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Birçok kez Fenerbahçe'nin görüştüğü iddia edilen Anderson Talisca'nın önceki gece yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Bir taraftar, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Talisca ile çektirdiği fotoğrafa, 'Come to Fenerbahçe' yazıp paylaştı. Brezilyalı futbolcu da kendisinin etiketlendiği fotoğrafı instagramdan hesabında kullandı.