Fenerbahçe'de Ersun Yanal Sivas maçı öncesi uyarılarda bulundu
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Sivas maçı öncesi öğrencilerini uyarıyor, “Alacağımız galibiyet yalnızca iddiamızı korumayacak, rakiplere önemli mesaj olacak” diyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivas ile oynayacakları maç öncesi sürekli toplantılar yapıyor. Öğrencilerine uyarılarda bulunan Yanal, "Sahasında en çok puan toplayan ve yenilmeyen bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bu istatistikler bile onların özgüvenli bir şekilde sahaya çıkmasını sağlayacak. Alacağımız 3 puan yalnızca zirve yarışındaki iddiamızı korumayacak, rakiplere önemli bir mesaj olacak" dedi. Bu sezon iki kez üst üste galibiyetler aldıklarını da hatırlatan Yanal, "Artık iyi bir galibiyet seri yakalamalıyız. . İlk yarıdaki 4 maçı da kazanmamız şampiyonluk yarışında bizi çok güçlü bir duruma getirecek" sözlerini sarfetti.
İKİ EKSİKLE ÇALIŞTILAR
Ligin 15. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdüyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, dün taktik ağırlıklı bir antrenmen gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Mevlüt ile Moses, takımdan özel program dahilinde çalıştı.
ÖZEL KONUKLAR VARDI
Sarı-lacivertlilerin Can Bartu Tesisleri'ndeki dünkü idmanında özel konukları vardı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji servisinde tedavi gören 11 çocuk, aileleriyle birlikte F.Bahçe'nin antrenmanını takip etti.
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
Fenerbahçe'de Ersun Yanal Sivas maçı öncesi uyarılarda bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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