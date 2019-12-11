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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'de Ersun Yanal Sivas maçı öncesi uyarılarda bulundu

Fenerbahçe'de Ersun Yanal Sivas maçı öncesi uyarılarda bulundu

'de Ersun Yanal, Sivas maçı öncesi öğrencilerini uyarıyor, “Alacağımız galibiyet yalnızca iddiamızı korumayacak, rakiplere önemli mesaj olacak” diyor.

Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivas ile oynayacakları maç öncesi sürekli toplantılar yapıyor. Öğrencilerine uyarılarda bulunan Yanal, "Sahasında en çok puan toplayan ve yenilmeyen bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bu istatistikler bile onların özgüvenli bir şekilde sahaya çıkmasını sağlayacak. Alacağımız 3 puan yalnızca zirve yarışındaki iddiamızı korumayacak, rakiplere önemli bir mesaj olacak" dedi. Bu sezon iki kez üst üste galibiyetler aldıklarını da hatırlatan Yanal, "Artık iyi bir galibiyet seri yakalamalıyız. . İlk yarıdaki 4 maçı da kazanmamız şampiyonluk yarışında bizi çok güçlü bir duruma getirecek" sözlerini sarfetti.

İKİ EKSİKLE ÇALIŞTILAR
Ligin 15. haftasında 'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdüyor. Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, dün taktik ağırlıklı bir antrenmen gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Mevlüt ile Moses, takımdan özel program dahilinde çalıştı.

ÖZEL KONUKLAR VARDI
Sarı-lacivertlilerin Can Bartu Tesisleri'ndeki dünkü idmanında özel konukları vardı. Tıp Fakültesi Onkoloji servisinde tedavi gören 11 çocuk, aileleriyle birlikte F.Bahçe'nin antrenmanını takip etti.

  1. 11.12.2019
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