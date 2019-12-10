Talisca'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı! Taraftar çıldırdı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Talisca'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı! Taraftar çıldırdı

Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamış ve gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Anderson Talisca'dan olay hamle... Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar Talisca'nın bu paylaşımı sonrası sosyal medyayı salladı. İşte Talisca'nın o paylaşımı ve Fenerbahçe taraftarının tepkisi...
10 Aralık 2019 Salı 18:50
Talisca'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı! Taraftar çıldırdı

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında gösterilen Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

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Talisca'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı! Taraftar çıldırdı


Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Talisca'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı! Taraftar çıldırdı

Adı Fenerbahçe başta olmak üzere Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Talisca, bir Fenerbahçe taraftarının kendisine yolladığı "Come to Fenerbahçe" mesajını takipçileriyle paylaştı.

Talisca'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı! Taraftar çıldırdı

Brezilyalı yıldızın yaptığı bu paylaşım sonrasında Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı.

İşte Fenerbahçe taraftarının Talisca çılgınlığı...

Talisca'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı! Taraftar çıldırdı
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