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Talisca'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı! Taraftar çıldırdı
Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamış ve gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Anderson Talisca'dan olay hamle... Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar Talisca'nın bu paylaşımı sonrası sosyal medyayı salladı. İşte Talisca'nın o paylaşımı ve Fenerbahçe taraftarının tepkisi...
10 Aralık 2019 Salı 18:50
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Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında gösterilen Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.
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Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.
Adı Fenerbahçe başta olmak üzere Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Talisca, bir Fenerbahçe taraftarının kendisine yolladığı "Come to Fenerbahçe" mesajını takipçileriyle paylaştı.
Brezilyalı yıldızın yaptığı bu paylaşım sonrasında Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı.
İşte Fenerbahçe taraftarının Talisca çılgınlığı...