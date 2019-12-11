Fenerbahçe'de Kruse'den gol sözü
Fenerbahçe formasıyla ilk golünü 13. haftada Gençlerbirliği'ne karşı atan Max Kruse, "Devamı gelecek" dedi. Sivasspor ile oynanacak maçın da önemine değinen Alman yıldız, "Bu karşılaşmadan alacağımız galibiyet zirve yarışında daha iddialı olmamızı sağlayacak. 5 gol attığımız maçtan sonra lideri de yenerek, yolumuza devam edeceğiz. Ben de atacağım gollerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.
Fenerbahçe formasıyla ilk golünü 13. haftada Gençlerbirliği'ne karşı atan Max Kruse, "Devamı gelecek" dedi. Sivasspor ile oynanacak maçın da önemine değinen Alman yıldız, "Bu karşılaşmadan alacağımız galibiyet zirve yarışında daha iddialı olmamızı sağlayacak. 5 gol attığımız maçtan sonra lideri de yenerek, yolumuza devam edeceğiz. Ben de atacağım gollerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.
- 11.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
Fenerbahçe'de Kruse'den gol sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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