Fenerbahçe formasıyla ilk golünü 13. haftada Gençlerbirliği'ne karşı atan Max Kruse, "Devamı gelecek" dedi. Sivasspor ile oynanacak maçın da önemine değinen Alman yıldız, "Bu karşılaşmadan alacağımız galibiyet zirve yarışında daha iddialı olmamızı sağlayacak. 5 gol attığımız maçtan sonra lideri de yenerek, yolumuza devam edeceğiz. Ben de atacağım gollerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.