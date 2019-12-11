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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'de Kruse'den gol sözü

formasıyla ilk golünü 13. haftada 'ne karşı atan , "Devamı gelecek" dedi. ile oynanacak maçın da önemine değinen Alman yıldız, "Bu karşılaşmadan alacağımız galibiyet zirve yarışında daha iddialı olmamızı sağlayacak. 5 gol attığımız maçtan sonra lideri de yenerek, yolumuza devam edeceğiz. Ben de atacağım gollerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

formasıyla ilk golünü 13. haftada 'ne karşı atan , "Devamı gelecek" dedi. ile oynanacak maçın da önemine değinen Alman yıldız, "Bu karşılaşmadan alacağımız galibiyet zirve yarışında daha iddialı olmamızı sağlayacak. 5 gol attığımız maçtan sonra lideri de yenerek, yolumuza devam edeceğiz. Ben de atacağım gollerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

  1. 11.12.2019
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