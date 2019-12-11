Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Burada kendimi geliştiriyorum

Son oynanan maçlarda performansıyla öne çıkan Ferdi, birçok konu hakkında konuştu. Fenerbahçe'de fiziksel olarak kendisini geliştirdiği belirten 20 yaşındaki futbolcu, "Sistem içerisinde düzenli olarak fizik çalışmaları yapıyoruz. Burada daha doğru beslenme üzerine bilgiler alıyorum. Artık ikili mücadelerde daha güçlü hissediyorum. Zorlu bir ligde günden güne daha olgun bir futbol oynuyorum" dedi.