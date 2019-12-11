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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'de Kadıoğlu: Burada kendimi geliştiriyorum

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Burada kendimi geliştiriyorum

Son oynanan maçlarda performansıyla öne çıkan , birçok konu hakkında konuştu. 'de fiziksel olarak kendisini geliştirdiği belirten 20 yaşındaki futbolcu, " içerisinde düzenli olarak fizik çalışmaları yapıyoruz. Burada daha doğru beslenme üzerine bilgiler alıyorum. ikili mücadelerde daha güçlü hissediyorum. bir ligde günden güne daha olgun bir oynuyorum" dedi.

Son oynanan maçlarda performansıyla öne çıkan , birçok konu hakkında konuştu. 'de fiziksel olarak kendisini geliştirdiği belirten 20 yaşındaki futbolcu, " içerisinde düzenli olarak fizik çalışmaları yapıyoruz. Burada daha doğru beslenme üzerine bilgiler alıyorum. ikili mücadelerde daha güçlü hissediyorum. bir ligde günden güne daha olgun bir oynuyorum" dedi.

  1. 11.12.2019
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