Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Burada kendimi geliştiriyorum
Son oynanan maçlarda performansıyla öne çıkan Ferdi, birçok konu hakkında konuştu. Fenerbahçe'de fiziksel olarak kendisini geliştirdiği belirten 20 yaşındaki futbolcu, "Sistem içerisinde düzenli olarak fizik çalışmaları yapıyoruz. Burada daha doğru beslenme üzerine bilgiler alıyorum. Artık ikili mücadelerde daha güçlü hissediyorum. Zorlu bir ligde günden güne daha olgun bir futbol oynuyorum" dedi.
Son oynanan maçlarda performansıyla öne çıkan Ferdi, birçok konu hakkında konuştu. Fenerbahçe'de fiziksel olarak kendisini geliştirdiği belirten 20 yaşındaki futbolcu, "Sistem içerisinde düzenli olarak fizik çalışmaları yapıyoruz. Burada daha doğru beslenme üzerine bilgiler alıyorum. Artık ikili mücadelerde daha güçlü hissediyorum. Zorlu bir ligde günden güne daha olgun bir futbol oynuyorum" dedi.
- 11.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Burada kendimi geliştiriyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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