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10 Aralık 2019, Salı
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Anlamlı ziyaret

Anlamlı ziyaret

Başkan , ve , Başkanı 'in vefat eden eşi Gülseren Özdemir anısına yaptırdığı 'nu ziyaret etti.

Başkan , ve , Başkanı 'in vefat eden eşi Gülseren Özdemir anısına yaptırdığı 'nu ziyaret etti. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette Ali Koç, tüm çocuklara forma hediye etti.

  1. 10.12.2019
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