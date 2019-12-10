Alex de Souza'dan Semih Şentürk paylaşımı
İstanbul'da bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza, eski takım arkadaşı Semih Şentürk ile bir araya geldi.
Brezilyalı efsane sosyal medya hesabından Semih Şentürk ile birlikte fotoğrafını paylaşarak 'Genç Semih yaşlanıyor' notunu düştü.
Semih Şentürk de aynı fotoğrafı kendi hesabından paylaşarak 'Kaptanım gelmiş hoşgelmiş' ifadesini kullandı.
Alex'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte o paylaşım...
Semih Şentürk'ün paylaşımı...
- 11.12.2019
- Güncelleme: 11.12.2019 01:26
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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