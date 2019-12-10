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10 Aralık 2019, Salı
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de 'dan paylaşımı

Alex de Souza'dan Semih Şentürk paylaşımı

'da bulunan 'nin Brezilyalı eski futbolcusu de , eski takım arkadaşı ile bir araya geldi.

Brezilyalı efsane sosyal medya hesabından ile birlikte fotoğrafını paylaşarak 'Genç Semih yaşlanıyor' notunu düştü.

Semih Şentürk de aynı fotoğrafı kendi hesabından paylaşarak 'Kaptanım gelmiş hoşgelmiş' ifadesini kullandı.

'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım...

Semih Şentürk'ün paylaşımı...

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 01:26
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