Adım adım Kadıköy'e
Boşnak futbolcu için uzun süredir Başakşehir yönetimiyle pazarlık halinde olan F.Bahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun da sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istemesi nedeniyle bu kez takas konusu gündeme geldi. Kanarya'nın 4 milyon euro'luk teklifin üstüne çıkmamasının ardından turuncu-lacivertliler, Zajc ve Tolgay Arslan'ı istedi.
Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerin başında gelen Edin Visca'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu kanat oyuncusu için Başakşehir yönetimiyle temaslarını sürdüren sarılacivertliler, somut adımlar atmaya başladı. Başakşehir, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun transferinde 10 milyon euro bedelin altına düşmezken, Fenerbahçe ise 4 milyon euro'da diretiyordu.
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Visca'nın da Başakşehir'e gitmek istediğini iletmesinin ardından görüşmeler yeni bir boyut kazandı. Boşnak futbolcunun da F.Bahçe'ye imza atma konusunda ısrarcı olmasıyla bu kez takas gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerden bir miktar para talep eden turuncu-lacivertlilerin Zajc ile Tolgay Arslan'ı da bonservisleriyle istediği iddia edildi. Ocakta transferi bitirmeyi hedefleyen F.Bahçe'nin tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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