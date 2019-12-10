Adım adım Kadıköy'e

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerin başında gelen Edin Visca'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu kanat oyuncusu için Başakşehir yönetimiyle temaslarını sürdüren sarılacivertliler, somut adımlar atmaya başladı. Başakşehir, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun transferinde 10 milyon euro bedelin altına düşmezken, Fenerbahçe ise 4 milyon euro'da diretiyordu.

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Visca'nın da Başakşehir'e gitmek istediğini iletmesinin ardından görüşmeler yeni bir boyut kazandı. Boşnak futbolcunun da F.Bahçe'ye imza atma konusunda ısrarcı olmasıyla bu kez takas gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerden bir miktar para talep eden turuncu-lacivertlilerin Zajc ile Tolgay Arslan'ı da bonservisleriyle istediği iddia edildi. Ocakta transferi bitirmeyi hedefleyen F.Bahçe'nin tüm şartları zorlayacağı belirtildi.