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10 Aralık 2019, Salı
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Adım adım 'e

Adım adım Kadıköy'e

Boşnak futbolcu için uzun süredir yönetimiyle pazarlık halinde olan F.Bahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun da sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istemesi nedeniyle bu kez takas konusu gündeme geldi. Kanarya'nın 4 milyon euro'luk teklifin üstüne çıkmamasının ardından turuncu-lacivertliler, Zajc ve 'ı istedi.

Sezon başından bu yana 'nin gündemindeki isimlerin başında gelen Edin Visca'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör 'ın ısrarcı olduğu kanat oyuncusu için yönetimiyle temaslarını sürdüren sarılacivertliler, somut adımlar atmaya başladı. Başakşehir, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun transferinde 10 milyon euro bedelin altına düşmezken, Fenerbahçe ise 4 milyon euro'da diretiyordu.

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Visca'nın da Başakşehir'e gitmek istediğini iletmesinin ardından görüşmeler yeni bir boyut kazandı. Boşnak futbolcunun da F.Bahçe'ye imza atma konusunda ısrarcı olmasıyla bu kez takas gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerden bir miktar para talep eden turuncu-lacivertlilerin Zajc ile 'ı da bonservisleriyle istediği iddia edildi. Ocakta transferi bitirmeyi hedefleyen F.Bahçe'nin tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

  1. 10.12.2019
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