Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Frey'den transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Nürnberg ile Bundesliga 2'den düşmeme mücadelesi veren Frey, "Buraya geldiğim için pişman değilim. Tabii her şey mükemmel gitmiyor. Takım olarak zor bir durumdayız. Ancak bireysel olarak her gün gelişim gösteriyorum, oynama fırsatım oluyor." sözlerini kullandı.

Frey, Nürnberg'de 12 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretti.