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07 Aralık 2019, Cumartesi
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'nin 'e kiraladığı Frey'den transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Frey'den transfer itirafı!

Sezon başında 'den 'e kiralanan ve bonservisi Fenerbahçe Kulübü'nde bulunan 25 yaşındaki İsviçreli forvet , Alman basınına konuştu. İsviçreli oyuncu, "Tabii her şey mükemmel gitmiyor ama Nürnberg'de olduğum için de pişman değilim" dedi.

'nin sezon başında Bundesliga 2 takımlarından 'e kiraladığı , kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Nürnberg ile Bundesliga 2'den düşmeme mücadelesi veren Frey, "Buraya geldiğim için pişman değilim. Tabii her şey mükemmel gitmiyor. Takım olarak zor bir durumdayız. Ancak bireysel olarak her gün gelişim gösteriyorum, oynama fırsatım oluyor." sözlerini kullandı.

Frey, Nürnberg'de 12 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretti.

  1. 07.12.2019
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