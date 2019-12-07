Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Frey'den transfer itirafı!
Sezon başında Fenerbahçe'den Nürnberg'e kiralanan ve bonservisi Fenerbahçe Kulübü'nde bulunan 25 yaşındaki İsviçreli forvet Michael Frey, Alman basınına konuştu. İsviçreli oyuncu, "Tabii her şey mükemmel gitmiyor ama Nürnberg'de olduğum için de pişman değilim" dedi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Nürnberg ile Bundesliga 2'den düşmeme mücadelesi veren Frey, "Buraya geldiğim için pişman değilim. Tabii her şey mükemmel gitmiyor. Takım olarak zor bir durumdayız. Ancak bireysel olarak her gün gelişim gösteriyorum, oynama fırsatım oluyor." sözlerini kullandı.
Frey, Nürnberg'de 12 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretti.
- 07.12.2019
- Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Alanyaspor maçında...
- Şenol Güneş'ten EURO 2020 öncesi A Milli Futbol Takımı'mıza sürpriz aday!
- Araştırma sonuçları açıklandı! Milli Takım yüzde 30.6...
- Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi
- Abdullah Avcı'dan Ersun Yanal'a çalım! Süper golcü Beşiktaş'a...
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Frey'den transfer itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.