Sadık ilk kez 11’de - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Sadık ilk kez 11’de

Sadık ilk kez 11’de

Sadık ilk kez 11’de

Fenerbahçeli futbolcu , bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla ’de 11’de sahaya çıktı.

'in 14. haftasında evinde 'ni ağırlayacak olan 'de ilk kez bir lig maçında 11'de yer aldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki futbolcu 9 maçta forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti. 2019-2020 sezonunda ise Süper Lig'de 9. haftada karşısında 21 dakika ve 11. haftada karşısında 1 dakika forma giyen Sadık Çiftpınar, bu sezon tarafından ilk kez 11'de şans buldu.
  1. 06.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sadık ilk kez 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN