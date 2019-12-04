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04 Aralık 2019, Çarşamba
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iş başında!

PFDK iş başında!

, beraberlikle kapadığı maçıyla ilgili 'na sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin iki maddeden dolayı kurula sevkinin gerçekleştiği açıklandı.

, beraberlikle kapadığı maçıyla ilgili 'na sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin iki maddeden dolayı kurula sevkinin gerçekleştiği açıklandı. Fenerbahçe'nin taraftarların kötü tezahüratı ile 6 futbolcunun sarı, 1 oyuncunun kırmızı kartı nedeniyle sportmenliğe aykırı hareketten 'ya yollandığı belirtildi.

  1. 4.12.2019
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