PFDK iş başında!

Fenerbahçe, beraberlikle kapadığı Göztepe maçıyla ilgili Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin iki maddeden dolayı kurula sevkinin gerçekleştiği açıklandı. Fenerbahçe'nin taraftarların kötü tezahüratı ile 6 futbolcunun sarı, 1 oyuncunun kırmızı kartı nedeniyle sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya yollandığı belirtildi.