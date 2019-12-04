‘İhlal bulunamadı!’
Göztepe ile oynanan son lig maçında rakibin kullandığı penaltı atışının tekrarlanması Fenerbahçe cephesinde isyana sebep olmuştu. 12. haftadaki Malatya maçında da sarı-lacivertliler, çizginin önünde duran kalecinin kurtardığı penaltının tekrarlanmamasına tepki göstermişti. Sarı-lacivertliler dün bu iki maçtaki penaltı anlarını resmederken, "Çizimlerle ihlaller ve incelemeler!" yazdı.
Göztepe ile oynanan son lig maçında rakibin kullandığı penaltı atışının tekrarlanması Fenerbahçe cephesinde isyana sebep olmuştu. 12. haftadaki Malatya maçında da sarı-lacivertliler, çizginin önünde duran kalecinin kurtardığı penaltının tekrarlanmamasına tepki göstermişti. Sarı-lacivertliler dün bu iki maçtaki penaltı anlarını resmederken, "Çizimlerle ihlaller ve incelemeler!" yazdı.
PENALTI İSYANI
Fenerbahçe, penaltı raporu ile ilgili de sosyal medya hesabından işte bu paylaşımda bulundu. 'Gerçekler ve uygulamalar' başlıklı paylaşım kısa süre içinde binlerce kullanıcı tarafından etkileşim aldı.
- 4.12.2019
- Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular
- Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...
- Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor
- Altay - Trabzonspor maçının 11'leri netlik kazandı
- Lille Teknik Direktörü Galtier'den flaş Yusuf Yazıcı kararı!
-
Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
-
‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
-
Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
‘İhlal bulunamadı!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.