‘İhlal bulunamadı!’

Göztepe ile oynanan son lig maçında rakibin kullandığı penaltı atışının tekrarlanması Fenerbahçe cephesinde isyana sebep olmuştu. 12. haftadaki Malatya maçında da sarı-lacivertliler, çizginin önünde duran kalecinin kurtardığı penaltının tekrarlanmamasına tepki göstermişti. Sarı-lacivertliler dün bu iki maçtaki penaltı anlarını resmederken, "Çizimlerle ihlaller ve incelemeler!" yazdı.



PENALTI İSYANI

Fenerbahçe, penaltı raporu ile ilgili de sosyal medya hesabından işte bu paylaşımda bulundu. 'Gerçekler ve uygulamalar' başlıklı paylaşım kısa süre içinde binlerce kullanıcı tarafından etkileşim aldı.