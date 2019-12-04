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04 Aralık 2019, Çarşamba
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‘İhlal bulunamadı!’

‘İhlal bulunamadı!’

ile oynanan son lig maçında rakibin kullandığı penaltı atışının tekrarlanması cephesinde isyana sebep olmuştu. 12. haftadaki maçında da sarı-lacivertliler, çizginin önünde duran kalecinin kurtardığı penaltının tekrarlanmamasına tepki göstermişti. Sarı-lacivertliler dün bu iki maçtaki penaltı anlarını resmederken, "Çizimlerle ihlaller ve incelemeler!" yazdı.

ile oynanan son lig maçında rakibin kullandığı penaltı atışının tekrarlanması cephesinde isyana sebep olmuştu. 12. haftadaki maçında da sarı-lacivertliler, çizginin önünde duran kalecinin kurtardığı penaltının tekrarlanmamasına tepki göstermişti. Sarı-lacivertliler dün bu iki maçtaki penaltı anlarını resmederken, "Çizimlerle ihlaller ve incelemeler!" yazdı.

PENALTI İSYANI
Fenerbahçe, penaltı raporu ile ilgili de sosyal medya hesabından işte bu paylaşımda bulundu. 'Gerçekler ve uygulamalar' başlıklı paylaşım kısa süre içinde binlerce kullanıcı tarafından etkileşim aldı.

  1. 4.12.2019
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