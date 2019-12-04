Fenerbahçe çok farklı
Ligde üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertliler, 5. tur ilk maçında İstanbulspor’a şans tanımadı. Baştan sona üstün olan Ersun Yanal’ın öğrencileri, Ferdi’nin yıldızlaştığı maçtan farklı galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda hayat buldu. 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibine şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren sahada kontrolü elinde tutan Ersun Yanal'ın öğrencileri, Deniz'in gol perdesini açtığını karşılaşmada Ferdi, Muriç ve Zajc'ın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı, 18 Aralık'taki rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.
RAKİBİN TEK ŞUTU VAR
Cezalı Gustavo ile sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt kadroda yer almadı. Teknik direktör Ersun Yanal, Emre Belözoğlu, Kruse ve Ozan Tufan gibi yıldızlarını da maç kadrosuna dahil etmedi. Ligde şans bulamayan oyuncuların 11'de başladığı karşılaşmada Ferdi, birer gol ve asistinin dışında oynadığı futbolla öne çıkan isim oldu. Bu arada rakibine karşı büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, rakibine ilk ve tek gol pozisyonunu 86. dakikada verdi.
'GOL ATMAYI BEKLEDİM VE SONRA ÇIKTIM'
Sahada kaldığı 70 dakikada 1 gol ve 1 asistle oynayan Vedat Muriç, maç sonu şunları söyledi: "Yoğun bir tedavi süreci geçirdim. Bu maçta da ağrı hissetmedim. Planlanandan erken döndüm. Maç eksiğim olduğu için oynamak istedim. Erken de çıkabilirdim ama gol atmayı bekledim ve sonra çıktım. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum."
KADRODA TAM 9 DEĞİŞİKLİK
Kanarya, İstanbul ile oynanan kupa sınavına 9 farklı isimle çıktı. 13. haftadaki Göztepe maçının kadrosunda yer alan Dirar ile Deniz, dün de 11'deki yerinin korurken, ligde şans bulamayan Harun, Tolgay, Ferdi, Sadık, Zajc, Jailson ve Rami forma giydi.
MUHAMMED'E TAM PUAN
Sarı-lacivertlielrin alt yapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya, kupada ikinci kez şans buldu. Isla'nın yerine son 10 dakika forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, Zajc'ın golünde asisti yapan isimdi. Genç sol bek, maç sonuna hocasından da övgü aldı.
CEZA BİTTİ
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 2017-18'deki olaylı kupa karşılaşmasından sonra aldığı 3 maç seyircisiz oynama cezası dün akşamki karşılaşma ile tamamladı.
Deniz: Forvet bile oynarım Muriç: Başka kapıya!
Maç sonrası A Spor mikrofonlarına konuşan F.Bahçe futbolcuları arasında güldüren diyaloglar yaşandı. Deniz Türüç'ün, "Forvet bile oynarım" dediği sırada röportaja katılan sarı-lacivertlilerin golcüsü Muriç, takım arkadaşına, "Başka kapıya" karşılığını verdi.
55 SANİYEDE 1 ASİST 1 GOL
Bu sezon ilk kez bir maça 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, dün akşam şov yaptı. Deniz'in 15. dakikadaki golünde asisti yapan 20 yaşındaki futbolcu, tam 55 saniye sonra da Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan isimdi.
- 4.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Fenerbahçe çok farklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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