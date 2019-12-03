İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: Türkiye’ye karşı iyi hazırlanmalıyız
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı (FIGC) Gabriele Gravina, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) açılış maçında karşılaşacakları Türkiye’ye karşı iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi.
İtalya'da spor basınına yönelik bir seminere konuşmacı olarak katılan Gravina, çıkışta Türk gazetecilere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında oynayacakları Türkiye maçını değerlendirdi.
Gravina, "Gök mavili" olarak anılan takımlarının 10'da 10 yaparak eleme grubundan çıkma başarısı göstermesinin ülkesine büyük sevinç yaşattığını ve pek çok İtalyan'ın da bu coşkuyu paylaştığını ifade etti.
Gravina, İtalya, Türkiye, İsviçre ve Galler'den oluşan A Grubu'nda İtalya'nın favori gözüktüğüne dair ülkesinde çıkan yorumlara ihtiyatla yaklaşarak, "Grupta favori gözüktüğümüz yorumlarına karşın ben bu grubu yüksek riskli olarak tanımlıyorum. Heyecanımızı biraz daha kontrol ederek, daha iyi konsantre olup, mütevazi bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.
"TÜRKİYE'YE KARŞI..."
FIGC Başkanı, EURO 2020'nin aynı zamanda açılış karşılaşması olan Türkiye ile yapacakları maça işaret ederek, "İlk maça iyi hazırlanmalıyız çünkü çok önemli, çünkü belirleyici bir maç. Bizim kendimizi dünyaya göstereceğimiz bir maç. Türkiye'ye karşı iyi şekilde mücadele edebilmek için en iyi performansımız ve en iyi enerjimizle sahada yer almalıyız." diye konuştu.
- 03.12.2019
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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