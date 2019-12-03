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03 Aralık 2019, Salı
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Futbol Federasyonu Başkanı : ’ye karşı iyi hazırlanmalıyız

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: Türkiye’ye karşı iyi hazırlanmalıyız

Futbol Federasyonu Başkanı () , ’nın () açılış maçında karşılaşacakları ’ye karşı iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

'da spor basınına yönelik bir seminere konuşmacı olarak katılan Gravina, çıkışta Türk gazetecilere, 'nın açılış maçında oynayacakları maçını değerlendirdi.

Gravina, "Gök mavili" olarak anılan takımlarının 10'da 10 yaparak eleme grubundan çıkma başarısı göstermesinin ülkesine büyük sevinç yaşattığını ve pek çok İtalyan'ın da bu coşkuyu paylaştığını ifade etti.

Gravina, İtalya, Türkiye, ve Galler'den oluşan A Grubu'nda İtalya'nın favori gözüktüğüne dair ülkesinde çıkan yorumlara ihtiyatla yaklaşarak, "Grupta favori gözüktüğümüz yorumlarına karşın ben bu grubu yüksek riskli olarak tanımlıyorum. Heyecanımızı biraz daha kontrol ederek, daha iyi konsantre olup, mütevazi bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI..."

Başkanı, 'nin aynı zamanda açılış karşılaşması olan Türkiye ile yapacakları maça işaret ederek, "İlk maça iyi hazırlanmalıyız çünkü çok önemli, çünkü belirleyici bir maç. Bizim kendimizi dünyaya göstereceğimiz bir maç. Türkiye'ye karşı iyi şekilde mücadele edebilmek için en iyi performansımız ve en iyi enerjimizle sahada yer almalıyız." diye konuştu.

  1. 03.12.2019
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