UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
UEFA, EURO 2020 Twitter hesabından Türkiye - İtalya maçı hakkında paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Açılış maçını kim kazanır? Türkiye mi, İtalya mı?" diye soruldu.
EURO 2020 hesabı, Twitter hesabından turnuvanın açılış maçı hakkında bir paylaşım yaptı.
İtalya - Türkiye maçı hakkında paylaşımda bulunan hesap, ''Açılış maçını kim kazanır? Türkiye mi, İtalya mı?'' diye sordu.
Türkiye'nin paylaşılan görselinde Merih Demiral ve Burak Yılmaz'a yer verildi.
???? OR ?????#EURO2020 opening game is set! pic.twitter.com/BC4rdJffIi— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) December 3, 2019
FİKTÜR BELLİ OLDU
UEFA'nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda fikstür de belli oldu. 6 grupta mücadele edecek olan 24 takım, 12 farklı şekilde sahaya çıkacak. Bükreş'te gerçekleşen kura çekiminde grupların belli olduğu EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın maç programı şu şekilde:
A Grubu
12 Haziran 2020: Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
13 Haziran 2020: Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
17 Haziran 2020: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
17 Haziran 2020: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
21 Haziran 2020: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
21 Haziran 2020: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
B Grubu
13 Haziran 2020: Belçika-Rusya (Saint Petersburg Stadı)
13 Haziran 2020: Danimarka-Finlandiya (Parken Stadı)
17 Haziran 2020: Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı)
18 Haziran 2020: Danimarka-Belçika (Parken Stadı)
22 Haziran 2020: Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı)
22 Haziran 2020: Rusya-Danimarka (Parken Stadı)
C Grubu
14 Haziran 2020: Hollanda-Ukrayna (Johan Cruyff Arena)
14 Haziran 2020: Avusturya-Play-Off D Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )
18 Haziran 2020: Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)
18 Haziran 2020: Ukrayna- Play-Off A Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )
22 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Hollanda (Johan Cruyff Arena)
22 Haziran 2020: Ukrayna-Avusturya (Bükreş Ulusal Arena )
D Grubu
14 Haziran 2020: İngiltere-Hırvatistan (Wembley Stadı)
15 Haziran 2020: Play-Off C Grubu birincisi-Çekya (Hampden Park)
19 Haziran 2020: İngiltere-Play-Off C Grubu birincisi (Wembley Stadı)
19 Haziran 2020: Hırvatistan-Çekya (Hampden Park)
23 Haziran 2020: Çekya-İngiltere (Wembley Stadı)
23 Haziran 2020: Hırvatistan- Play-Off C Grubu birincisi (Hampden Park)
E Grubu
15 Haziran 2020: İspanya-İsveç (San Mames Stadı)
15 Haziran 2020: Polonya- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)
19 Haziran 2020: İsveç- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)
20 Haziran 2020: İspanya-Polonya (San Mames Stadı)
24 Haziran 2020: Play-Off B Grubu birincisi-İspanya (San Mames Stadı)
24 Haziran 2020: İsveç-Polonya (Dublin Arena)
F Grubu
16 Haziran 2020: Fransa-Almanya (Futbol Arena Münih)
16 Haziran 2020: Portekiz-Play-Off A Grubu birincisi (Puskas Stadı)
20 Haziran 2020: Portekiz-Almanya (Futbol Arena Münih)
20 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Fransa (Puskas Arena)
24 Haziran 2020: Almanya-Play-Off A Grubu birincisi (Futbol Arena Münih)
24 Haziran 2020: Portekiz-Fransa (Puskas Stadı)
- 03.12.2019
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Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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