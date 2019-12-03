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03 Aralık 2019, Salı
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UEFA'dan paylaşımı!

UEFA'dan Türkiye paylaşımı!

UEFA, EURO 2020 Twitter hesabından - maçı hakkında paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Açılış maçını kim kazanır? Türkiye mi, İtalya mı?" diye soruldu.

EURO 2020 hesabı, Twitter hesabından turnuvanın açılış maçı hakkında bir paylaşım yaptı.

- maçı hakkında paylaşımda bulunan hesap, ''Açılış maçını kim kazanır? Türkiye mi, İtalya mı?'' diye sordu.

Türkiye'nin paylaşılan görselinde Merih Demiral ve Burak Yılmaz'a yer verildi.

FİKTÜR BELLİ OLDU

UEFA'nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak olan EURO 'nda fikstür de belli oldu. 6 grupta mücadele edecek olan 24 takım, 12 farklı şekilde sahaya çıkacak. Bükreş'te gerçekleşen kura çekiminde grupların belli olduğu EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın maç programı şu şekilde:

A Grubu

12 Haziran 2020: Türkiye-İtalya (Roma )
13 Haziran 2020: Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
17 Haziran 2020: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
17 Haziran 2020: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
21 Haziran 2020: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
21 Haziran 2020: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

B Grubu

13 Haziran 2020: Belçika-Rusya (Saint Petersburg Stadı)
13 Haziran 2020: Danimarka-Finlandiya ()
17 Haziran 2020: Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı)
18 Haziran 2020: Danimarka-Belçika (Parken Stadı)
22 Haziran 2020: Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı)
22 Haziran 2020: Rusya-Danimarka (Parken Stadı)

C Grubu

14 Haziran 2020: Hollanda-Ukrayna ( Arena)
14 Haziran 2020: Avusturya-Play-Off D Grubu birincisi (Bükreş )
18 Haziran 2020: Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)
18 Haziran 2020: Ukrayna- Play-Off A Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )
22 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Hollanda (Johan Cruyff Arena)
22 Haziran 2020: Ukrayna-Avusturya (Bükreş Ulusal Arena )

D Grubu

14 Haziran 2020: İngiltere-Hırvatistan (Wembley Stadı)
15 Haziran 2020: Play-Off C Grubu birincisi-Çekya (Hampden Park)
19 Haziran 2020: İngiltere-Play-Off C Grubu birincisi (Wembley Stadı)
19 Haziran 2020: Hırvatistan-Çekya (Hampden Park)
23 Haziran 2020: Çekya-İngiltere (Wembley Stadı)
23 Haziran 2020: Hırvatistan- Play-Off C Grubu birincisi (Hampden Park)

E Grubu

15 Haziran 2020: İspanya-İsveç ()
15 Haziran 2020: Polonya- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)
19 Haziran 2020: İsveç- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)
20 Haziran 2020: İspanya-Polonya (San Mames Stadı)
24 Haziran 2020: Play-Off B Grubu birincisi-İspanya (San Mames Stadı)
24 Haziran 2020: İsveç-Polonya (Dublin Arena)

F Grubu

16 Haziran 2020: Fransa-Almanya ()
16 Haziran 2020: Portekiz-Play-Off A Grubu birincisi (Puskas Stadı)
20 Haziran 2020: Portekiz-Almanya (Futbol Arena Münih)
20 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Fransa (Puskas Arena)
24 Haziran 2020: Almanya-Play-Off A Grubu birincisi (Futbol Arena Münih)
24 Haziran 2020: Portekiz-Fransa (Puskas Stadı)

  1. 03.12.2019
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