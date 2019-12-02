Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi İstanbulspor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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'nin 'ndaki rakibi İstanbulspor

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi İstanbulspor

Futbol Takımı, 5. tur ilk maçında yarın 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonundan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tribünden izleyemeyeceği karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde 'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle 'den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak. 'de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de, maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan ve forma giyemeyecek. Teknik direktör 'ın bu karşılaşmada ligde fazla süre alamayan futbolcular ile genç isimlere şans vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, 4. turdan başladığı kupada 2. Lig temsilisi 'nu 3-1'lik skorla deplasmanda elemişti. TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ise TFF 3. Lig ekipleri Pazarspor ile Büyükçekmece Tepecikspor'u eleyerek 5. tura yükseldi.

İki takım, 2017-2018 sezonunda da son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle rakibini elemişti. Bu eşleşmenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Stadı'nda oynanacak.

  1. 02.12.2019
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