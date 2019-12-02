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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'den flaş karar! ...

Fenerbahçe'den flaş karar! Serdar Aziz...

’de ’in gösterdiği performans zorlu maçlar öncesi teknik heyeti biraz olsun rahatlatıyor. Tecrübeli stoper, Kasımpaşa maçından sonra Göztepe karşısında da attığı kritik golle takımına önemli bir puan kazandırdı. Yanal'ın artık Serdar'ı daha çok sahada görmek istediği belirtiliyor...

'in gösterdiği performans zorlu maçlar öncesi teknik heyeti biraz olsun rahatlatıyor. Serdar, yan toplardan sıra dışı vuruşlarla bulduğu iki golün dışında savunmadaki kritik müdahalelerine Göztepe karşısında da devam etti.

Özellikle az adamla yakalanan savunmada Serdar Aziz'in rakiplerinin fazla olmasına rağmen iyi pozisyon alması sayesinde puanı getiren isimlerin başında oldu.

Milliyet'in haberine göre; teknik heyetin Serdar'ın performansını ve son durumunu beğendiği belirtiliyor.

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  1. 02.12.2019
  2. Güncelleme: 02.12.2019 10:29
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