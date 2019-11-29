Fenerbahçe'de Zanka: Sadece çizgiyi geçemiyoruz? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Zanka: Sadece çizgiyi geçemiyoruz

Fenerbahçe'de Zanka: Sadece çizgiyi geçemiyoruz

, 'ye açıklamalarda bulundu. maçıyla ilgili olarak, " zorlu geçiyor ama 3 puan almak için gideceğiz" diyen , gol konusunda yaşadıkları sıkıntı için, " bazen bu tarz dönemler oluyor. iş sadece topun çizgiyi geçmesine kalıyor. olan o pozisyonları yaratabilmemiz. için çalışmalıyız" dedi.

Mathias Zanka, 'ye açıklamalarda bulundu. maçıyla ilgili olarak, " zorlu geçiyor ama 3 puan almak için gideceğiz" diyen , gol konusunda yaşadıkları sıkıntı için, " bazen bu tarz dönemler oluyor. iş sadece topun çizgiyi geçmesine kalıyor. olan o pozisyonları yaratabilmemiz. için çalışmalıyız" dedi.

PAS YÜZDEMİ ARTIRABİLİRİM
Zanka kendi performansı içinse, "Bazı zamanlarda iyiydim bazen biraz daha alt seviyede. Milli maç araları geriye dönmede biraz sıkıntı oldu. Belki pas yüzdemi arttırabilirim ya da ileriye çıktığımda gol bulma açısından pozisyon almayı daha iyi yapabilirim" yorumunu yaptı.

  1. 29.11.2019
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