Fenerbahçe'de Zanka: Sadece çizgiyi geçemiyoruz

Mathias Zanka, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Göztepe maçıyla ilgili olarak, "Deplasmanlar zorlu geçiyor ama 3 puan almak için gideceğiz" diyen Danimarkalı, gol konusunda yaşadıkları sıkıntı için, "Futbolda bazen bu tarz dönemler oluyor. Baktığınızda iş sadece topun çizgiyi geçmesine kalıyor. Önemli olan o pozisyonları yaratabilmemiz. Sonuç için çalışmalıyız" dedi.



PAS YÜZDEMİ ARTIRABİLİRİM

Zanka kendi performansı içinse, "Bazı zamanlarda iyiydim bazen biraz daha alt seviyede. Milli maç araları geriye dönmede biraz sıkıntı oldu. Belki pas yüzdemi arttırabilirim ya da ileriye çıktığımda gol bulma açısından pozisyon almayı daha iyi yapabilirim" yorumunu yaptı.