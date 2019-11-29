Fenerbahçe'de Zanka: Sadece çizgiyi geçemiyoruz
Mathias Zanka, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Göztepe maçıyla ilgili olarak, "Deplasmanlar zorlu geçiyor ama 3 puan almak için gideceğiz" diyen Danimarkalı, gol konusunda yaşadıkları sıkıntı için, "Futbolda bazen bu tarz dönemler oluyor. Baktığınızda iş sadece topun çizgiyi geçmesine kalıyor. Önemli olan o pozisyonları yaratabilmemiz. Sonuç için çalışmalıyız" dedi.
Mathias Zanka, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Göztepe maçıyla ilgili olarak, "Deplasmanlar zorlu geçiyor ama 3 puan almak için gideceğiz" diyen Danimarkalı, gol konusunda yaşadıkları sıkıntı için, "Futbolda bazen bu tarz dönemler oluyor. Baktığınızda iş sadece topun çizgiyi geçmesine kalıyor. Önemli olan o pozisyonları yaratabilmemiz. Sonuç için çalışmalıyız" dedi.
PAS YÜZDEMİ ARTIRABİLİRİM
Zanka kendi performansı içinse, "Bazı zamanlarda iyiydim bazen biraz daha alt seviyede. Milli maç araları geriye dönmede biraz sıkıntı oldu. Belki pas yüzdemi arttırabilirim ya da ileriye çıktığımda gol bulma açısından pozisyon almayı daha iyi yapabilirim" yorumunu yaptı.
- 29.11.2019
-
Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
-
Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
-
Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
Fenerbahçe'de Zanka: Sadece çizgiyi geçemiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.