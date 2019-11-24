Yıldızlar rakip tanımadı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde dün Galatasaray'ı konuk eden 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, rakibine şans tanımadı. Galatasaray'ı 69-67 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara ilk yenilgisini tattıran Kanarya, namağlup unvanını da korumayı başardı.