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24 Kasım 2019, Pazar
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Yıldızlar rakip tanımadı

Yıldızlar rakip tanımadı

Tekerlekli Sandalye 'nde dün 'ı konuk eden , rakibine şans tanımadı. Galatasaray'ı 69-67 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara ilk yenilgisini tattıran Kanarya, namağlup unvanını da korumayı başardı.

Tekerlekli Sandalye 'nde dün 'ı konuk eden , rakibine şans tanımadı. Galatasaray'ı 69-67 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara ilk yenilgisini tattıran Kanarya, namağlup unvanını da korumayı başardı.

  1. 24.11.2019
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