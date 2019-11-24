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24 Kasım 2019, Pazar
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'de ’ın silahı Rodrigues

Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın silahı Rodrigues

Sakat Vedat Muriç'in yokluğunda teknik direktör 'ın en büyük kozu Garry Rodrigues olacak. 'nin hocası, Malatyaspor karşısında sol kanatta görev vereceği yıldız futbolcuya yeni sorumluluklar yükledi.

Sakat Vedat Muriç'in yokluğunda teknik direktör 'ın en büyük kozu Garry Rodrigues olacak. 'nin hocası, Malatyaspor karşısında sol kanatta görev vereceği yıldız futbolcuya yeni sorumluluklar yükledi. Özellikle öğrencisine son vuruşlarda daha dikkatli olmasını söyleyen Yanal, diğer kanattan gelişecek ataklarda da Moses'a destek vermesini istediği Rodrigues'ten pres yapmasını, adam eksiltmesini ve şut fırsatlarını kaçırmaması talimatını verdi.

  1. 24.11.2019
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