Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın silahı Rodrigues
Sakat Vedat Muriç'in yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal'ın en büyük kozu Garry Rodrigues olacak. Fenerbahçe'nin hocası, Malatyaspor karşısında sol kanatta görev vereceği yıldız futbolcuya yeni sorumluluklar yükledi.
Sakat Vedat Muriç'in yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal'ın en büyük kozu Garry Rodrigues olacak. Fenerbahçe'nin hocası, Malatyaspor karşısında sol kanatta görev vereceği yıldız futbolcuya yeni sorumluluklar yükledi. Özellikle öğrencisine son vuruşlarda daha dikkatli olmasını söyleyen Yanal, diğer kanattan gelişecek ataklarda da Moses'a destek vermesini istediği Rodrigues'ten pres yapmasını, adam eksiltmesini ve şut fırsatlarını kaçırmaması talimatını verdi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın silahı Rodrigues haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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